Berger: Vrouwelijk succes niet uitgesloten in nieuw DTM-seizoen

Vrouwelijke coureurs in de autosport, het blijft een relatieve zeldzaamheid in het verder door mannen gedomineerde wereldje. In de DTM prijken dit jaar echter de namen van Sophia Flörsch en Esmee Hawkey op de deelnemerslijst, waarmee de Duitse raceklasse net als in 2012 weer twee vrouwelijke coureurs mag verwelkomen op de grid. Beide vrouwen hopen dit seizoen in de voetsporen te kunnen treden van Ellen Lohr, die in 1992 als enige vrouw een overwinning wist te scoren in het kampioenschap.

Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke coureurs

Het feit dat vrouwen over het algemeen fysiek minder sterk zijn dan mannen wordt vaak als reden gegeven voor het feit dat er in de autosport minder vrouwelijke coureurs actief zijn, maar daar wil Flörsch – die met Beitske Visser en Tatiana Calderon ook met een geheel vrouwelijk LMP2-team actief is in het FIA World Endurance Championship – niets van weten: “Aan dat argument irriteer ik mij mateloos omdat het simpelweg niet waar is”, vertelt de 20-jarige Duitse in gesprek met Blick. “Er zijn vrouwen die de ruimte in gaan, aan triatlons deelnemen of nog veel zwaardere taken uitvoeren dan het op de limiet rijden in een raceauto. Natuurlijk moet je daarvoor getraind zijn, maar dat kunnen vrouwen net zo goed als mannen.”

Toch is de autosport een van de weinige sporten waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers. In bijvoorbeeld het voetbal, het wielrennen of de atletiek speelt de technologie echter een beduidend kleinere rol dan in de autosport. DTM-baas Gerhard Berger erkent dat er op fysiek vlak verschil is tussen mannen en vrouwen, maar dat die verschillen in de DTM een kleinere rol van betekenis spelen.

“Feit is dat er prestatieverschillen zijn tussen mannen en vrouwen, gebaseerd op anatomische en fysiologische factoren. Er zijn zeker disciplines waar de genderspecifieke prestatieverschillen duidelijk aantoonbaar zijn, in andere minder. Daar begint de sportieve uitdaging, zo ook in de autosport”, vertelt de Oostenrijker in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com. Voor Berger bestaat er "geen twijfel" dat vrouwen in een raceauto op de limiet kunnen rijden, maar de Oostenrijker weet ook dat het fysieke verschil in bepaalde klassen groter is dan in andere: “Hoe hoger de vereiste kracht en inspanning, des te minder speelt het de vrouwelijke sporters in de kaart. Daarmee hebben vrouwen in de toerwagenracerij vergeleken een voordeel, vergeleken met bijvoorbeeld de Formule 1”, aldus de 61-jarige Berger, die daarmee doelt op het feit dat de g-krachten – en daarmee de fysieke inspanningen – in de Formule 1 een stuk hoger liggen.

Vrouwelijk succes

In de DTM hoeven Flörsch en Hawkey dit seizoen in ieder geval op fysiek vlak dus niet zozeer onder te doen voor hun mannelijke concurrenten. Berger sluit vrouwelijk succes in de Duitse raceklasse dan ook niet uit dit jaar: “In de DTM staan er weer vrouwen op de startopstelling. Ellen Lohr is de meest succesvolle vrouw in de DTM-geschiedenis. Ik kan me nog goed herinneren hoe zij in 1992 Keke Rosberg wist te verslaan op de Hockenheimring. Ik sluit niet uit dat er komend DTM-seizoen weer een vrouw helemaal vooraan mee zal kunnen rijden.”

En het feit dat er zo weinig vrouwelijke coureurs in de autosport actief zijn dan? Dat heeft volgens Berger niet zozeer met de fysieke verschillen, maar vooral met de aanwas te maken: "Er bevinden zich nog altijd beduidend minder meiden dan jongens onder de nieuwe starters. Er zijn echter verschillende initiatieven die voor meer jonge vrouwen in de autosport zorgen en vrouwen enthousiast willen krijgen voor een carrière in de autosport. Dat vind ik heel belangrijk."