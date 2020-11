Berger verwacht topcoureurs in GT Plus-DTM: “Vettel meldde zich”

De DTM werkte afgelopen weekend de laatste races onder het huidige Class One-reglement af. Vrijdag presenteerde Berger de toekomstplannen van de toerwagenklasse, die de overstap gaat maken naar het GT Plus-reglement. Hiermee hoopt de DTM meer fabrikanten aan zich te binden, nadat achtereenvolgens Mercedes (in 2018) en Audi (in 2020) de stekker uit hun DTM-project trokken. Naar verluidt hebben meerdere fabrikanten zich al gemeld, terwijl Berger naar eigen zeggen niets te klagen heeft qua interesse van de coureurs.

Een van de coureurs die volgens Berger interesse zou hebben in de GT-reglementen in de DTM is Sebastian Vettel. Bij de presentatie van de nieuwe reglementen zei de ITR-voorzitter met een knipoog tegen het hoofd van klantenautosport bij Audi dat ‘Sebastian vorige week contact heeft opgenomen, dus hou een plekje vrij.' Mogelijk is dat ook een tactische zet geweest om meer interesse op te wekken in de DTM. Vergezocht is het idee op het eerste gezicht ook niet: Berger en Vettel hebben een goede verstandhouding sinds hun gezamenlijke tijd bij Toro Rosso. Daarnaast kan het ook voor Aston Martin, Vettels toekomstige werkgever in de Formule 1, een aantrekkelijk idee zijn. Met de Vantage heeft het merk een GT3-auto en het zou goede reclame voor het merk zijn als de Duitser in de DTM plaatsneemt in die auto.

Berger is er dan ook van overtuigd dat “Sebastian gelijk ja zou zeggen” tegen een dubbelprogramma met F1 en DTM. Wel beseft de voormalig F1-coureur dat dit volgend jaar niet realistisch is. “Zijn partners willen dat Sebastian voor 100 procent gefocust is op de Formule 1, dus op dit moment zou dat niet gaan.” Een ander struikelblok voor zo’n dubbelprogramma zijn de kalenders van beide series. De DTM werkt in 2021 negen raceweekenden af en vier van die weekenden vallen gelijk met een Grand Prix van de Formule 1. Toch ziet Berger wel perspectief voor de toekomst. “We kunnen voor de toekomst altijd dromen van coureurs als Sebastian Vettel. We hebben altijd voormalig F1-coureurs en supersterren uit andere series in deze klasse gezien. Dat moet ook het doel zijn voor de toekomst.”

Welke teams en coureurs in 2021 deelnemen in de DTM, dat is nog onduidelijk. Meerdere teams, merken en coureurs - onder wie Robin Frijns - hebben hun interesse kenbaar gemaakt, maar er zijn nog geen officiële aankondigingen gedaan. Wel schermt Berger met veel interesse: “Ik word overal door coureurs aangesproken en ik geloof dat zij allemaal mee willen doen”, zei de tienvoudig GP-winnaar. Vooral de aanwezigheid van meerdere fabrikanten spreekt de coureurs aan, zelfs coureurs als Robert Kubica die eerder aangaven dat zij het GT Plus-reglement niet interessant genoeg vinden. “Of het nou René Rast of Nico Müller is, er is niemand die nog geen contact met mij heeft opgenomen. Dat geldt ook voor Robert Kubica.”