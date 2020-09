Berger ziet Frijns als 'grote favoriet' voor bandentombola in Assen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar brengt de Duitse merkenklasse een bezoek aan de 'kathedraal van de motorsport' in de Drentse hoofdstad. Waar de eerste editie al op veel goedkeuring kon rekenen, zijn de coureurs ook bij het tweede bezoek uitermate te spreken over het TT Circuit in Assen. "Dit is echt een geweldig circuit, moet ik zeggen. Het is zo snel...", reageert BMW-coureur Sheldon van der Linde op een vraag van Motorsport.com in de persconferentie. "Als je alleen al door die voorlaatste bocht naar de chicane gaat, dat is echt waanzinnig – zo snel. Daar wordt je wel goed wakker van zeg maar."

Van der Linde kan met zijn lovende woorden op bijval rekenen in de paddock. "De faciliteiten zijn fantastisch en dat geldt ook voor het circuit", aldus Audi-collega Mike Rockenfeller die vorig jaar nog de zondagse race in Assen wist te winnen. Ook Gerhard Berger, voorman van het Duitse kampioenschap is enthousiast. Hij liet vorig jaar optekenen 'niet te begrijpen waarom F1 niet naar Assen gaat' en steekt anno 2020 andermaal de loftrompet. "Nederland is sowieso een echt autosportland, zonder enige twijfel. Daarnaast hebben we hier een goede promotor, die veel doet. De faciliteiten zijn zeer modern, al heeft Assen ook nog de aantrekkingskracht van een traditionele baan. Als je Assen zegt, denk je in eerste instantie aan motorsport maar ook met auto’s kun je hier goede races hebben. Dit circuit is bovendien heel zwaar voor de banden, die bandenslijtage gaat dit weekend zeker een grote rol spelen."

Berger heeft daarmee het voornaamste aspect van deze vrijdag al benoemd: banden, het TT Circuit vreet namelijk rubber ondanks een nieuwe asfaltlaag die afgelopen winter is aangebracht. Welke coureur je ook spreekt, binnen mum van tijd gaat het gesprek over rubber. "De bandendegradatie is echt enorm, het zal in de races hier volledig om bandenmanagement draaien. Het is in de langere runs nu al erg lastig om de banden heel te houden, wij hebben het daar vandaag in ieder geval heel moeilijk mee gehad", legt Rockenfeller uit. BMW heeft traditiegetrouw ook problemen met het rubber, al ziet Van der Linde dat nu juist als een spaarzame kans. Qua pure snelheid komt BMW gevoelig tekort, waardoor men op tactisch vlak misschien iets kan proberen om Audi bij te benen. "Op de Lausitzring hebben we laten zien dat de BMW minimaal net zo goed met de banden kan omgaan. Inhalen is hier lastig, dus het blijft wel belangrijk om je goed te kwalificeren. Maar met deze bandendegradatie kan er in de laatste drie à vier ronden echt van alles gebeuren."

De ludieke reactie van Rockenfeller op deze woorden is veelzeggend: "Tja, dromen mag altijd hè..." Deze gevatte doch terechte opmerking geeft aan dat het veel veiliger is om dit weekend geld op Audi te zetten. Het merk met de ringen bezette de eerste vier posities op vrijdag en herbergt volgens Berger ook de uitgesproken favoriet voor dit weekend: Robin Frijns. "Frijns heeft zijn huiswerk in de kwalificatie al uitzonderlijk goed gedaan tot nu toe. Alleen heeft hij het met de banden nog niet voor elkaar gekregen om in de slotfase ook echt voor de bovenste podiumplaatsen mee te kunnen doen. Maar ik zie hem wel als uitgesproken favoriet voor dit weekend. En als BMW de zaken dan ook nog een beetje voor elkaar krijgt, kunnen we ons verheugen op hele spannende races", sluit hij tegenover onder meer Motorsport.com af.