Het AF Corse-team, dat de Ferrari’s van Red Bull runt in de DTM, voerde deze week op Spa-Francorchamps een privétest uit. Endurance-info.com meldde dat Sebastien Loeb daar aanwezig was, naast vaste rijders Felipe Fraga en Nick Cassidy. Motorsport.com heeft vernomen dat de Fransman ook daadwerkelijk getest heeft.

AF Corse kwam op dinsdag met drie bolides in actie op het Belgische Formule 1-circuit: de gebruikelijke Ferrari’s 488 GT3 in de kleuren van Red Bull en AlphaTauri, en een derde maagdelijk witte wagen. Red Bull weigerde te reageren op de verrassende deelname van Loeb aan de pre-season test, maar ontkende de aanwezigheid van de rallylegende ook niet.

De Fransman wordt al jaren ondersteund door Red Bull en zou in actie kunnen komen wanneer de vaste rijder Cassidy verstek moet laten gaan. De Kiwi mist in elk geval twee DTM-races door verplichtingen in de Formule E en het World Endurance Championship. Zo mist hij de openingsrace in Portugal (30 april-1 mei) evenals het raceweekend op de Norisring in juni. De zesde ronde van het DTM-seizoen op Spa-Francorchamps valt samen met het jaarlijkse WEC-bezoek aan de Fuji Speedway in september.

Ondanks zijn grote successen in de rallysport is Loeb niet onbekend met de circuitracerij. Hij boekte met Citroën vele overwinningen in het WTCC en reed met zijn eigen team de nodige GT3-races. In 2011 reed hij al eens met een Ferrari 458 Italia GT3 in Red Bull-kleuren van AF Corse in het Franse GT-kampioenschap op Paul Ricard.

Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Foto: Red Bull Content Pool