"Free Max": nieuwe foto van Maximilian Paul geeft hoop na crash

Goed nieuws voor Maximilian Paul: de DTM-coureur, die zaterdag op de Norisring ernstig gewond raakte en daarbij een gebroken scheenbeen en kuitbeen opliep, evenals een breuk in een lendenwervel, heeft het ziekenhuis in Neurenberg verlaten. Dat bevestigde zijn teambaas Gottfried Grasser.

"Max is ontslagen en gaat nu naar huis om te herstellen," zei de Oostenrijker desgevraagd tegen Motorsport-Total.com. Wat extra hoop geeft: Pauls partner Patricija Stalidzane, die met de 26-jarige uit Dresden de Konrad Lamborghini deelde tijdens de 24 uur van de Nürburgring, publiceerde vrijdag een foto op Instagram met de hashtag #FREEMAX.

De afbeelding toont Paul zelfstandig staand voor de hoofdingang van de South Campus van de Nuremberg Clinic, met een verbonden linkerbeen onder de knie, maar zonder gips. De Lamborghini-fabriekscoureur houdt zijn krukken boven zijn hoofd zonder erop te leunen.

Hoe gaat het verder voor Maximilian Paul na de crash

Een paar dagen eerder was Maximilian Paul al in een ziekenhuisbed te zien met een zelfverzekerde blik, met zijn vader Tobias Paul aan zijn zijde. Dat was een aanwijzing dat de jonge coureur na de operatie al op de weg terug is.

"Ik neem voorlopig een pauze om voor mijn lichaam en mijn gezondheid te zorgen, en ik kom snel weer op volle kracht terug," kondigde hij maandag aan. "Ik blijf de komende dagen in het ziekenhuis, daarna ga ik naar de revalidatie."

Een comeback is momenteel uitgesloten, aangezien de ernst van de verwondingen een langer herstel vereist. Na het ongeval werd in de DTM-paddock gespeculeerd over een comeback aan het einde van het seizoen, maar dat zou onder de huidige omstandigheden een verrassing zijn.

Kan Pauls Grasser Lamborghini worden ingezet?

Of zijn auto opnieuw kan worden ingezet tijdens het komende DTM-weekend over twee weken in Oschersleben? Ook dat was aanvankelijk volledig onduidelijk, maar een eerste controle wees uit dat de grootste schade aan de voorkant van het voertuig is ontstaan, wat in principe te repareren is.

Maximilian Paul's Lamborghini Temerario sustained heavy front-end damage. Foto: ADAC Motorsport

Of dat op tijd mogelijk is, is nog onzeker. "Moeilijk te zeggen," zegt teambaas Grasser, die dit weekend tijdens het ADAC GT Masters-weekend op de Nürburgring zelf een comeback achter het stuur maakt in de Lamborghini Huracan GT3 Evo2. "De beschikbaarheid van onderdelen is een probleem. We werken er nu aan." Daarnaast zou het team een vervanger voor Paul nodig hebben.

Kelvin van der Linde traint bij Red Bull voor comeback

BMW-fabriekscoureur Kelvin van der Linde, wiens bestuurdersdeur bij het ongeval in Neurenberg door Paul werd geraakt en die kneuzingen opliep, werkt al aan zijn comeback. De Zuid-Afrikaan maakt al tweeënhalf jaar deel uit van de Red Bull-selectie en heeft daardoor toegang tot het Athlete Performance Center van de Oostenrijkse energiedrankfabrikant in Thalgau bij Salzburg.

Het gerenommeerde trainingscentrum is gespecialiseerd in datagestuurde prestatiediagnostiek en revalidatie na blessures. Met de steun van Red Bull-experts, die ook coureurs als Max Verstappen begeleiden, bereidt van der Linde zich voor op zijn terugkeer tijdens het komende DTM-weekend in Oschersleben.