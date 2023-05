Het was een lange aanloop naar het nieuwe DTM-seizoen. Op de achtergrond is er ook veel veranderd, met name op organisatorisch vlak. ADAC nam de rechten over van ITR-voorzitter Gerhard Berger. Dat maakte voor de coureurs echter weinig uit, want de formule is met een vol GT3-veld nog steeds grotendeels hetzelfde. Wel moet de DTM weer de topklasse worden in Duitsland met een veld vol professionele rijders met een platinum FIA-status. De SRO verzorgt de Balance of Performance en Pirelli is de nieuwe bandenleverancier van het kampioenschap.

Franck Perera mocht na een sterke kwalificatie in de Lamborghini Huracan GT3 het veld aanvoeren voor de start van de eerste race op de Motorsport Arena Oschersleben in Duitsland. De Fransman maakte geen fouten en behield de leiding terwijl achter hem het nodige geduw en getrek plaatsvond. Zo moest nummer twee Jack Aitken zijn positie afstaan aan Mirko Bortolotti en niet veel later ging ook Ricardo Feller, die vanaf de vijfde plaats een uitstekende start had, voorbij aan de voormalig Williams F1-reserve.

Met 38 minuten te gaan in de race besloot Aitken van de vierde plaats de pitstraat op te zoeken en ervoer meteen hoe uitdagend het is om op koude banden de baan op te gaan, zonder dat deze opgewarmd zijn door bandenwarmers. Dat merkte ook Thomas Preining, die bij het uitkomen van de pitstraat naast Aitken kwam en even door het gras ging.

Raceleider Perera maakte met nog 23 minuten te gaan zijn pitstop en viel daarmee nog net binnen de pit window. Zijn pitstop verliep probleemloos en daardoor kon de Fransman zijn leiding na alle pitstops behouden. Zijn voorsprong was echter flink geslonken: waar hij voor zijn pitstop nog ruim zes seconden voor lag, was Tim Heinemann de Lamborghini-coureur tot op een seconde genaderd. Perera kon pareren en reed weg van Heinemann, die op zijn beurt weer een gat kon slaan naar Aitken. In die volgorde zouden de coureurs ook over de finish komen, waarmee Perera zijn pole-position verzilverde en op de best mogelijke manier aan het nieuwe DTM-seizoen is begonnen. Feller, René Rast, Kelvin van der Linde, Laurin Heinrich, Bortolotti, Christian Engelhart en Dennis Olsen completeerden de top-tien.

Vermeulen pakt punt bij debuut

Thierry Vermeulen, de zoon van Max Verstappens manager Raymond Vermeulen en de enige Nederlander in het DTM-veld, begon van de veertiende plaats aan de eerste race. In zijn #69 Ferrari 296 GT3 van het Zwitserse Emil Frey Racing had hij een prima start en won hij een positie, maar moest deze niet veel later toch weer inleveren. In zijn spiegels kreeg Vermeulen vervolgens te maken met Ayhancan Güven in de Porsche van KÜS Team Bernhard. Hij voerde de druk op maar slaagde er niet in om de Verstappen.com Racing-coureur in te halen.

Güven maakte eerder zijn pitstop en haalde op die manier wel de Nederlander in. Vermeulen had echter veel later zijn pitstop gemaakt en kon dus richting het einde van de race profiteren van zijn versere banden. Hij verloor nog enkele posities na de pitstops en lag op de zestiende plaats toen hij in de slotfase de Porsche van Güven naderde. Hij haalde de Turkse rijder in en kwam als vijftiende over de streep. Vermeulen scoorde daarmee bij zijn DTM-debuut meteen een punt.

Veel uitvallers zonder grote incidenten

De eerste race van het nieuwe DTM-seizoen verliep op de baan zonder grote incidenten, maar er waren toch meerdere uitvallers. Luca Stolz tekende voor de eerste uitvalbeurt van het seizoen. Na een dramatische kwalificatie, waarin hij P25 pakte, kon hij na zeven minuten al uit zijn Mercedes-AMG GT3 stappen. Ook Mick Wishofer, die van de vierde plaats begon, kon vroegtijdig uit de Lamborghini stappen. Arjun Maini, Mattia Drudi, Patric Niederhauser, Marco Wittmann en Güven haalden de finish niet, net als Sheldon van der Linde die na een slechte pitstop uitviel.

De tweede race van het DTM-seizoen gaat zondag 28 mei om 13.30 uur van start.

Thierry Vermeulen scoorde bij zijn DTM-debuut meteen zijn eerste punt. Foto: Alexander Trienitz