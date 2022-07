Perera vervangt zieke Ineichen bij GRT Lamborghini op Norisring

Begin deze week werd Rolf Ineichen ziek, waardoor Grasser Racing Team op zoek moest naar een vervanger om de #19 Lamborghini Huracan GT3 te besturen voor de prestigieuze DTM-ronde op de Norisring. Ver hoefde het team daar echter niet voor te kijken, want met fabriekscoureur Franck Perera staat er een uitstekende vervanger klaar. De 38-jarige Fransman is gezien zijn ruime ervaring in de Huracans van GRT in onder meer ADAC GT Masters en Blancpain GT (de huidige GT World Challenge) een logische keuze en ook met de Norisring is hij bekend: in 2005 eindigde hij in de Euroseries Formule 3 twee keer op het podium in Neurenberg, Lewis Hamilton was toen in beide races de winnaar.

"Ik heb enorm veel zin om voor het eerst in mijn carrière in DTM te racen", zegt Perera. "Ik ga mijn best doen om een waardige vervanger voor Rolf te zijn in de auto met startnummer 19. Bovendien is het erg fijn om opnieuw met GRT te werken en om terug te keren op Norisring. Ik heb hele goede herinneringen aan dit geweldige circuit uit mijn tijd in de Formule 3 en ik kan amper wachten om daar na lange tijd weer eens te racen."

Hoewel Perera dus over de nodige GT3-ervaring beschikt, racete hij nooit eerder in de DTM. Bij GRT wordt hij komend weekend herenigd met Mirko Bortolotti, met wie hij in 2018 zijn klasse won in de 24 uur van Daytona. Het uit vier auto's bestaande team wordt gecompleteerd door Clemens Schmid en Alessio Deledda. Van het drietal vaste rijders staat Bortolotti er het beste voor in het kampioenschap. De Italiaan bezet momenteel de tweede plek in de tussenstand en moet alleen BMW-rijder Sheldon van der Linde voor zich dulden.