Ford keert na ruim dertig jaar terug in DTM

Mooi nieuws voor de DTM: in 2025 staat er weer een nieuw merk op de startopstelling. Ford keert terug in de klasse. De laatste keer dat de Amerikanen actief waren in het prestigieuze Duitse kampioenschap was in 1994. Gerd Ruch bestuurde toen de onder fans mateloos populaire Mustang GT. Ford heeft nu een deal gesloten met HRT, dat na jarenlange samenwerking met Mercedes begint aan een nieuw hoofdstuk met twee Ford Mustangs GT3. Het team wordt gerund door zakenman en gentleman-rijder Hubert Haupt en krijgt de naam Ford Performance HRT. Het blijft niet alleen bij deelname aan de DTM: HRT gaat de GT3-versie van de populaire muscle car ook inzetten in de NLS, GT Masters en GT World Challenge Europe.

Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 Foto door: Ford Performance

“Dat een team als HRT zich bij de wereldwijde Ford Performance-familie voegt, is een belangrijk moment voor ons”, zegt Mark Rushbrook, global director Ford Performance Motorsports. “Het bewezen succes van het Haupt Racing Team in de DTM en andere raceklassen is een sterke basis voor de Mustang GT3 en we kijken ernaar uit om deze auto in actie te zien tijdens de legendarische 24 uur van de Nürburgring en op vele andere iconische Europese circuits. Dit houdt tevens in dat de Ford Mustang GT3, samen met onze partners Multimatic en Proton Competition, deel zal nemen aan de meest iconische 24-uursraces op circuits zoals Le Mans, Daytona en Spa. Deze samenwerking versterkt onze wereldwijde positie in de GT3-racerij en opent de deur naar nieuwe klassen en fans over de gehele wereld.”

HRT was sinds de oprichting in 2020 verbonden aan Mercedes, maar het contract met de Duitse fabrikant liep aan het einde van dit jaar af. In de vijf jaar met de Mercedes-AMG GT3 won HRT al bij de eerste poging de DTM-titel met Maximilian Götz, plus de Silver Cup-titel in het Sprint-kampioenschap van de GTWCE.