Ferdinand Habsburg vindt onderdak bij DTM-stal WRT

De 22-jarige Habsburg reed vorig seizoen ook al in de Deutsche Tourenwagen Masters, in een Aston Martin van R-Motorsport. Dat team trok echter de stekker uit het DTM-project en dus stond Habsburg met lege handen. Hij is dan ook blij met deze kans: "Om een prestigieus en gerespecteerd team als WRT achter me te hebben staan, geeft me het vertrouwen dat dit mijn beste seizoen tot nu toe kan worden. Ik wil iedereen bedanken die zo hard gewerkt heeft om mij hier te krijgen, samen gaan we dit doen."

WRT koos niet voor niets voor de telg uit de Oostenrijkse adellijke familie: twee jaar geleden stond hij al op het punt om voor het team te testen, maar hij koos uiteindelijk voor een test bij HWA en een vervolg bij R-Motorsport. Eerder was hij actief in het Europese Formule 3-kampioenschap.

Met het vertrek van Aston Martin zijn er dit jaar nog maar twee autofabrikanten actief in de DTM: Audi en BMW. Het deelnemersveld bestaat komend seizoen voorlopig uit zestien coureurs.