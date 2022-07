Fraga zet pole-position om in eerste DTM-zege op Norisring

Felipe Fraga vertrok vanaf de eerste plek, leidde elke ronde en stond geen moment onder druk. Hij kwam 2,7 seconden eerder over de meet dan Grasser Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti en drievoudig DTM-kampioen René Rast. Fraga werd daarmee de eerste Braziliaanse DTM-winnaar sinds Augusto Farfus in 2013.

De Braziliaan behield de leiding bij de start - die rustiger verliep dan die op zaterdag - en bouwde een voorsprong op. Bortolotti reed in zijn Lamborghini op P2. De voorsprong van Fraga bedroeg 3,3 seconden toen hij in de 46e ronde besloot naar nieuwe banden te wisselen. Dat gebeurde twee rondjes nadat Rast als eerste van de top-vier de pits had bezocht en één ronde nadat Marco Wittmann een te trage bandenwissel had. Hierdoor kwam de tweevoudig DTM-kampioen achter de Audi van Rast terecht. Door probleemloze stops van Fraga en Bortolotti kwam dat duo veilig voor Rast terug. Rast kwam uiteindelijk als derde over de finish en stelde daarmee zijn twee podium van het weekend veilig, ondanks het feit dat hij tien kilo extra aan boord had vanwege de 'Balance of Performance'. Fraga won, voor Bortolotti

Wittmann kwam als vierde over de lijn, voor Dennis Olsen en Mario Gotz. Ayhancan Güven werd zevende. Luca Stolz verschalkte de winnaar van de eerste race Thomas Preining door vroeg te stoppen en finishte achtste. Maro Engel completeerde de top-tien. Kelvin van der Linde werd vijftiende en heeft de leiding in het kampioenschap naar Bortolotti zien gaan. De Zuid-Afrikaan heeft een achterstand van acht punten, nadat hij de eerste race niet finishte.

Het DTM-seizoen krijgt vanaf 26 augustus een vervolg op de Nürburgring.

Uitslag DTM Norisring - Race 2

