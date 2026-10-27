DTM

F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde

Actieve aerodynamica, Williams als partner - en een budget dat F1-teams overtrof: hoe Opel en Manuel Reuter in 1996 in de ITC met de Calibra geschiedenis schreven

Sven Haidinger

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 13:41

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Seiner Zeit voraus: Manuel Reuter im legendären Cliff-Calibra des Joest-Teams

Foto: Stellantis

De auto was technologisch verder dan een Formule 1-bolide - en een blik in de toekomst van de autosport. Tegelijkertijd werd hij precies daardoor de doodsteek voor de 'oude' DTM: precies 30 jaar geleden - op 27 oktober 1996 - verzekerde Manuel Reuter zich in de legendarische Cliff-Calibra van Opel op Interlagos van de titel in de ITC (International Touring Car Championship). Twee races later werd de opvolger van de DTM opgedoekt.

De grootheidswaan kende geen grenzen, omdat het Klasse 1-reglement enorme vrijheden bood. "Technologisch zaten we in 1995, 1996 echt op Formule 1-niveau - en qua reglement zelfs nog opener", vertelt Reuter, die in 1996 de tot dusver enige coureurstitel voor Opel in de geschiedenis van de raceklasse pakte, in gesprek met Motorsport-Total.com.

"We hadden toen al een soort 'Active Aero' - met de jaloezieën", verwijst de 64-jarige man uit Mainz naar elektronisch aangestuurde koelluchtinlaten boven de frontsplitter, die op het rechte stuk automatisch sloten om de luchtweerstand te verminderen. "En we hadden zelfs één race lang DRS, waarbij je de 'flap' bovenaan vlak kon zetten. Daarna werd het verboden."

Hogere budgetten dan bij Schumachers Formule 1-team

Opel nam het destijds op tegen Mercedes en Alfa Romeo, de budgetten waren geëxplodeerd tot zo'n 100 miljoen D-Mark per fabrikant (omgerekend 51 miljoen euro). Dat is meer dan Michael Schumachers Benetton-team tot zijn beschikking had toen hij in 1995 voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 werd.

De races vonden niet meer, zoals in de oude DTM-tijd, in het kerngebied Duitsland plaats, maar ook in Engeland, Italië, Portugal, Finland, Frankrijk, Brazilië en Japan. En achter het stuur van de 520 pk sterke raketten zaten toppiloten als Nicola Larini, Alessandro Nannini, Juan-Pablo Montoya, Giancarlo Fisichella en Dario Franchitti, maar ook DTM-azen Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Hans-Joachim Stuck en Kurt Thiim.

Terwijl elektronische rijhulpmiddelen in de Formule 1 eind 1993 werden verboden, konden de engineers zich in de ITC uitleven. "Het was geweldig, omdat de ontwikkeling nooit stilstond", vertelt Reuter, die regelmatig testwerk deed. "Voor elke race waren er nieuwe innovaties."

Zo gek was de wapenwedloop tussen fabrikanten in de ITC

De vierwielaangedreven bolides van Opel en Alfa Romeo waren voor en achter uitgerust met elektronisch aangestuurde differentiëlen. De Opel-motor kwam van Cosworth, het differentieel werd ontwikkeld door het Formule 1-team Williams.

De concurrentie van Mercedes, die bij de tot 12.000 toeren begrensde atmosferische V6-motor koos voor achterwielaandrijving, reageerde met een uitgekiend systeem: daarbij werd een wolfraamgewicht van 60 kilo bij volle snelheid in een soort slede vanaf de achteras hydraulisch over aluminium rails naar achteren verschoven, om de gewichtsverdeling - en daarmee de tractie - te optimaliseren.

Naast een ABS-systeem en een halfautomatische versnellingsbak waren er hydraulisch aangestuurde stabilisatorstangen, die tijdens het rijden konden worden versteld. "Aan het eind hadden we kwalificatiemotoren. Dat wil zeggen: levensduur 50 kilometer - 50!", benadrukt Reuter. "Je reed met jaloezieën die extreem ver gesloten waren."

Complete voorkant kon in vijf minuten worden vervangen

Dat de gebrekkige koeling de betrouwbaarheid van de motor aantastte, deed er niet toe. "We hebben een systeem ontwikkeld waarmee je de hele 'frontend' kon wisselen", vertelt Reuter. "Het was een voorverwarmde 'frontend' met splitter, met alles erop en eraan. Er waren toen op zondag twee manches, met een pauze van tien minuten. Alle drie de fabrikanten waren in staat om in de pauze de motor te wisselen. Het record lag, geloof ik, op vijf minuten."

Bij motor- of versnellingsbakschade hoefden dus niet moeizaam afzonderlijke componenten te worden omgebouwd. In plaats daarvan werd de complete voorkant inclusief aandrijflijn vervangen. Snelkoppelingen open, kabelboom loskoppelen, slangen eraf, complete module weg, nieuwe voorkant erop, alles weer aansluiten - zo legt Opel de procedure uit.

De techniek was "extreem spectaculair en ook kostenintensief", weet Reuter. Daar kwamen overzeese races bij, zoals in de Formule 1. "Dat heeft het geheel in feite doen exploderen."

"Tot de eerste race hebben we geen raceafstand gehaald"

Maar hoe lukte het de voormalige Le Mans-winnaar destijds om Alfa Romeo en Mercedes te verslaan en Opel de titel te bezorgen? Dat was allesbehalve een vanzelfsprekendheid. Want na de moeizame DTM-instap in 1993 waren er bij Opel ondanks een goede voorbereiding en een nieuwe motor zorgen voor het seizoen 1996.

"Tot de eerste race op Hockenheim hebben we niet één raceafstand gehaald", herinnert Reuter zich de betrouwbaarheidsproblemen. "Daaraan zie je dat het allemaal kantje boord was." Toch betaalde het zich uit dat Opel - onder leiding van voormalig BMW M-chef Wolfgang-Peter Flohr - technisch een stap terug deed en de complexe techniek vereenvoudigde ten opzichte van 1995.

Reuter begon het seizoen perfect met de zege op Hockenheim, maar hij moest zich niet alleen zien te onderscheiden van Alfa Romeo en Mercedes. "Met Ludwig, Stuck, JJ Lehto en Yannick Dalmas hadden we intern ook vrij stevige concurrentie", zegt Reuter. "Dan waren er nog de junioren Alex Wurz en Oliver Gavin."

Steeds weer gedoe met Ludwig: "Ik was zo kwaad!"

En zelfs toen Joest-coureur Reuter zich bij Opel duidelijk ontpopte als titelkandidaat, waren er interne schermutselingen - vooral met Klaus Ludwig, die al drie DTM-titels op zijn naam had staan. "Er was toen geen BoP, maar als je succesvol was, moest je tot 50 kilogram gewicht bijladen", vertelt Reuter. "Ik reed op de Norisring met 50 kilogram - en daar heeft Klaus me laten vastlopen."

Opel-Duell mit Zündstoff: Reuter gegen Markenkollege Ludwig in Hockenheim

Foto: Stellantis

Reuter knalde bij het aanremmen voor de Grundigkehre achterop zijn 46-jarige merkgenoot, waardoor de motorkap loskwam. "Er waren geen teamorders - en ik was zo kwaad", herinnert Reuter, die toen 34 jaar oud was, zich zijn ergernis.

Ook bij het Duitse afscheid van de ITC op Hockenheim, toen het einde van de raceklasse al vaststond, zat Zakspeed-coureur Ludwig hem in de weg. Dit keer ondanks Opel-teamorders. "Ik had beide manches moeten winnen, maar Klaus liet me niet voorbij. Ik sprong toen bijna met stoel en al uit de auto. Die actie heeft me 10.000 dollar gekost."

Reuter moet een boete van 10.000 Amerikaanse dollars betalen: "Het was het waard."

De scène is legendarisch: Reuter, die na de tweede plaats achter Ludwig in de eerste manche de tweede manche won en Mercedes-rivaal Bernd Schneider de leiding in het klassement afpakte, zette direct na de finish een Calibra stil en juichte naar het volle Motodrom.

"We wisten: dit was de laatste race in Europa. Ik heb de fans bedankt", vertelt Reuter. De FIA-boete nam hij gelaten op: "Het was het waard. De sfeer was gewoon mega."

De titelbeslissing in het duel met Schneider viel vervolgens ver van huis - in Sao Paulo. Voor Reuter begon het daarbij eerst met een schok: bij het laden in het vliegtuig in Frankfurt viel zijn bolide van de heftruck. Er werd weliswaar alleen schade aan de schokdempers vastgesteld, maar Reuter klaagde tijdens de training over vreemd rijgedrag.

Reuter verslaat Schneider in titelstrijd: "Een soort favoriete tegenstander"

Ondanks problemen vocht hij zijn titelrivaal in de eerste manche terug en werd direct voor Schneider vierde, maar voor de tweede manche was er een probleem met de starter - en Reuter moest vanuit de pits starten. Alles leek in het voordeel van Schneider te werken, maar toen beiden met slicks in de regen op de verkeerde banden stonden, profiteerde de Opel-coureur van zijn vierwielaandrijving en werd toch opnieuw vierde, terwijl Schneider 14e werd.

Manuel Reuter hinterm Lenkrad seines Opel Calibra, mit dem er den Titel holte

Foto: Stellantis

Daarmee kon de titel hem al voor de finale in Suzuka niet meer ontgaan. "We waardeerden elkaar - en iedereen wist wat de ander kon", zegt Reuter over Schneider, die hij al kende uit hun gezamenlijke tijd als Ford-junior. "Hij was wel een soort favoriete tegenstander, omdat we samen zijn opgegroeid en elkaar door de jaren heen steeds weer zijn tegengekomen."

Ook vandaag - 30 jaar later - zijn beiden niet weg te denken uit de DTM-paddock: Reuter als verantwoordelijke voor de talenten bij Ford-team HRT en Schneider als Mercedes-AMG-vertegenwoordiger en Landgraf-adviseur. "Het is mooi om deel uit te maken van deze geschiedenis", blikt Reuter terug. In december viert hij zijn 65e verjaardag.

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- Het Motorsport.com-team

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