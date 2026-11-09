DTM

Ex-DTM-kampioen Guven haalt Formula E-licentie niet: wat doet Porsche?

Porsche wilde Ayhancan Guven na zijn DTM-titel naar Formula E brengen, maar vlak voor de seizoensopener ontbreekt het hem aan de benodigde licentiepunten: valt het plan in duigen?

Sven Haidinger

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 18:34

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De concurrentie om Ayhancan Güvens Porsche-zitje in de Formule E neemt verder toe

Foto: Hoch Zwei Jürgen Tap

Wat staat ex-DTM-kampioen Ayhancan Guven in 2027 te wachten? Een jaar geleden pakte de Turkse Manthey-coureur op sensationele wijze de DTM-titel, waarna hij werd gepromoveerd tot Porsche-fabriekscoureur en uit de traditionele klasse werd weggehaald. Het plan: de 28-jarige zou 2026 als overgangsjaar gebruiken om zich voor te bereiden op een overstap naar het fabrieksteam van Porsche in de Formule E.

Na de WEC-seizoensfinale, die zondag in Monza werd afgerond, zit Guven echter zonder de benodigde FIA-punten voor een Formule E-licentie. Intussen begint het nieuwe seizoen van de volledig elektrische raceklasse al over iets meer dan een maand, op 18 december in Jeddah, Saudi-Arabië. En de officiële test voorafgaand aan het seizoen vindt al over een week plaats in Madrid.

Porsche probeert nu op tijd een uitzondering te regelen. "Als je strikt de standaardprocedure volgt, zou het niet genoeg zijn", erkent Porsche-motorsportbaas Thomas Laudenbach, die heel goed weet dat Guven op papier te weinig punten achter zijn naam heeft voor de Formule E-licentie. "Toch geloven wij dat 'Can' dit niveau absoluut heeft."

Waarom Guven negen FIA-licentiepunten tekortkomt

Daarom is het, ondanks de ongunstige situatie op papier, "niet helemaal van tafel" dat Guven komend Formule E-seizoen voor Porsche aan de start staat. Maar hoe ziet de situatie op papier er precies uit?

In plaats van de vereiste 15 punten uit de afgelopen drie jaar kan Guven alleen de zes punten overleggen die zijn DTM-titel van 2025 hem opleverde. De Porsche-fabriekscoureur had in 2026 met Manthey en zijn twee teamgenoten James Cottingham en Timur Boguslavskiy eerste of tweede moeten worden in de LMGT3-stand, maar hij eindigde slechts als achtste in het algemeen klassement.

Fifth place at the WEC finale: Guven had no luck in Monza either

Foto: Hoch Zwei/Jürgen Tap

Dat is extra zuur, want alleen de zeven hoogst geklasseerde coureurs in het algemeen klassement krijgen FIA-punten. Om die reden werkt Porsche achter de schermen om de FIA ervan te overtuigen Guven een uitzondering te verlenen. Volgens Porsche is de belangrijkste reden voor de ontbrekende punten dat de DTM geen door de FIA "gesanctioneerde" raceklasse is.

"Kijken of we een manier kunnen vinden om dit met de FIA op te lossen"

Ter context: anders dan bijvoorbeeld in de Formule 1, Formule E of het WEC treedt in de DTM niet de FIA, maar de DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) op als sportieve autoriteit. En dergelijke klassen leveren doorgaans minder FIA-punten op, zelfs als het competitieve niveau hoog is.

Zelfs een klassezege in de algemene LMGT3-stand van het WEC, waar pro-am-combinaties verplicht zijn, wordt beloond met twee keer zoveel FIA-punten als een DTM-titel.

Toch geeft Porsche zijn pogingen om Guven in de Formule E te krijgen niet op. "We kijken momenteel of we toch een manier kunnen vinden om dit samen met de FIA op te lossen", zei Laudenbach een maand geleden tijdens de DTM-finale op Hockenheim. "Het laatste woord ligt altijd bij de FIA. Maar ook hier moet ik zeggen: aan de andere kant zitten heel redelijke mensen. Je kunt met ze praten."

Laudenbach noemt situatie rond Guven "ongelukkig"

Is hij ontevreden over de weging van de verschillende klassen? "Kritiseren is altijd ontzettend makkelijk. Het systeem bestaat al heel lang - het kan zeker worden verbeterd", zegt Laudenbach, die de situatie in het geval van Guven als "ongelukkig" omschrijft. "Maar dat betekent niet dat de deur niet nog openstaat, iets waar ik heel erg op zou hopen."

Champion Guven paid the DTM a visit at the Nurburgring this year

Foto: ADAC Motorsport

Naast zijn optredens in het WEC, op de Nurburgring-Nordschleife en bij geselecteerde GT3-hoogtepunten heeft Guven zich dit jaar in de simulator en tijdens testritten met de nieuwe Gen4-auto intensief voorbereid op de Formule E. Naar eigen zeggen weet hij nog niet precies wat hem in 2027 te wachten staat.

Een DTM-comeback wordt voorlopig echter als onrealistisch beschouwd. "Ik denk dat het niet op korte termijn zal zijn", zei hij tijdens zijn DTM-bezoek aan de Nurburgring medio augustus. "Ik heb andere plannen, maar je weet het nooit. Ik ben altijd geïnteresseerd om terug te keren. Dus we zullen zien."

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- Het Motorsport.com-team

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