In 2023 maakte Emil Frey Racing haar debuut in de Duitse raceklasse. Het Zwitserse team koos voor een line-up bestaande uit Jack Aitken en Nederlander Thierry Vermeulen. Laatstgenoemde heeft via zijn vader Raymond nauwe banden met drievoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen, waardoor Verstappen.com en Red Bull de auto van Vermeulen sponsoren. Raymond Vermeulen is de manager en het zakelijke hart van de succesvolste Nederlandse autocoureur aller tijden.

In 2024 blijft het rijdersduo ongewijzigd, zo maakt het team bekend. Aitken zal naast de DTM ook verplichtingen hebben in het IMSA Sportscar-kampioenschap, waar hij voor Action Express Racing Cadillac uitkomt in de GTP-klasse. Dit jaar hebben beide kampioenschappen echter geen overlappende weekenden, waardoor de Brit dit jaar wél een volledig seizoen voor Emil Frey Racing kan afleggen.

“Ik kijk heel erg uit naar mijn tweede seizoen in de DTM”, vertelt Aitken in de aankondiging van het team. “Ik hou ervan hoe competitief en agressief de races in deze klasse kunnen zijn. Ons doel is om consistenter in het gevecht vooraan te zitten en om meer overwinningen en pole-positions te behalen. Ik denk dat we de Ferrari nu beter begrijpen dan begin vorig jaar, dus we verwachten nog beter voor de dag te komen.” Vorig jaar was het debuut van de Ferrari 296 in de GT3-raceklasse, waardoor het Emil Frey Racing-team tijd nodig had om de nieuwe auto te leren kennen.

De Britse coureur maakt al sinds 2021 deel uit van het Zwitserse team. In 2023 nam hij in Oschersleben zijn eerste DTM-trofee mee naar huis, alvorens hij op de Lausitzring voor het eerst plaats mocht nemen op de hoogste trede van het podium. Toch eindigde de Brit slechts veertiende in het kampioenschap. Dit werd deels verklaard door zijn afwezigheid op Zandvoort door IMSA-verplichtingen, maar vooral door wisselvallige prestaties van de Ferrari 296. Teamgenoot Vermeulen eindigde in zijn debuutseizoen met 58 punten op een zestiende positie.

Teambaas Lorenz Frey-Hilti vertelt dat hij vertrouwen heeft in het materiaal van het Italiaanse automerk. “We hebben vorig jaar veel ervaring kunnen opdoen. Dit jaar zijn we beter voorbereid op het seizoen, want de switch naar Ferrari vond vlak voor de eerste race plaats. De verwachtingen van buitenaf zijn erg hoog, maar ook wij leggen de lat hoog. Ons doel is om regelmatig in de top-tien te eindigen, zowel in de DTM als in de ADAC GT Masters Sprint Cup. Het is zeker een grote uitdaging en we willen natuurlijk vechten voor de overwinning. Dat is de reden dat we meedoen”, aldus de teambaas.

Er was bij Emil Frey Racing voldoende interesse om een derde Ferrari-wagen aan de line-up toe te voegen. Frey-Hilti vertelde aan Motorsport-Total.com – zusteruitgave van Motorsport.com – dat de sponsor van de desbetreffende coureur de financiële steun terugtrok, waardoor het Zwitserse team toch enkel met Thierry Vermeulen en Jack Aitken aan de start verschijnt.