Eerste DTM-zege voor Engstler, Vermeulen crasht hard na touché

Waar de kwalificatie en de zaterdag in grotendeels zonnige omstandigheden werd verreden was het tijdens de start voor de tweede DTM-race in Oschersleben iets bewolkter. Iets, want het zonnetje brak hier en daar goed door en regen was in geen velden of wegen te vinden.

De eerste startrij werd bezet door polesitter Mirko Bortolotti en Luca Stolz. Thierry Vermeulen - de enige Nederlander in het veld - begon vanaf P9. In slagvolgorde begon het veld met de rollende start. Bortolotti en Stolz begonnen uitstekend, maar daarachter was het een drama voor Jack Aitken, Maximilian Paul en Sheldon van der Linde. De drie coureurs raakten elkaar en kwamen in een spin terecht. De Ferrari van eerstgenoemde kwam niet ongeschonden uit de strijd. De achterophanging van zijn Emil Frey-auto brak en het was einde verhaal voor de winnaar van de race van zaterdag. Vermeulen kon profiteren en klom naar P8. Aitken moest zijn auto parkeren langs het parcours en de safety car werd de baan op gestuurd. Ook Lucas Auer kwam in aanraking met Aitken, zijn voorkant lag aan gruzelementen, maar hij kon 'gewoon' zijn weg vervolgen.

René Rast werd ook op de vingers getikt vanwege een incident in de openingsronde. De BMW-man tikte Clemens Schmid aan en moest Rast daardoor voorbij laten. Na de herstart werd die volgorde op aandringen van de wedstrijdleiding weer hersteld, Schmid moest voorbij gelaten worden. Ook Vermeulen verloor vlak na de herstart een plekje. Kelvin van der Linde passeerde hem, die in de Audi sterk onderweg was.

Het gevecht om P5 was het eerste kwartier het hevigst. Nicki Thiim was in de SSR Lamborghini de voorste, maar Ricardo Feller en Maro Engel waren veel sneller. Thiim hield echter de deur dicht, waardoor inhalen op het smalle parcours in Saksen-Anhalt onmogelijk was. Zelfs met een kleine glijpartij in de laatste bocht kon de Deen de vijfde stek vasthouden. Door een probleem met het loskrijgen van het linker achterwiel van zijn Huracan moest hij opgeven. Het is een passend einde van het dramatische weekend voor Thiim.

Na de bandenwissel vonden Rast en Schmid elkaar weer en dit keer al bij de exit van de pitsstraat. Rast reed vol tegen de achterkant van de McLaren van Schmid aan. Vermeulen zag dit voor zijn neus gebeuren en toen hij Rast wilde passeren werd hij in de rondte getikt door de BMW van Rast. Vermeulen werd de muur in getikt door Rast, die daarna met spoed uit zijn Ferrari moest stappen, want die vloog in de fik. Einde race voor de Nederlander, die tot die tijd aan een vrij aardige race bezig was. Uit de herhaling leek het erop dat het een race-incident was. De middelvinger van Vermeulen die volgde, kwam hem nog op een onderzoek te staan.

Bortolotti ging als leider de pits in, maar ook bij zijn stop werkte de wielmoer niet mee. In tegenstelling tot de situatie bij Thiim kon de Italiaan wel zijn weg vervolgen. Bij Maximilian Paul trad hetzelfde probleem op, het leek dus een Lamborghini-euvel. De wielmoer liet los vlak na het wegrijden van de stop en het was einde verhaal.

Perfecte strategie Engstler en Engel

Na de stops lag ineens Luca Engstler met Maro Engel vooraan, die volop profiteerden van de full course yellow na de crash van Vermeulen. Eerstgenoemde coureur kon vorig seizoen in zijn debuutjaar geen potten breken en zijn beste resultaat was toen zevende. Nu lag er dus veel meer voor het grijpen.

Tot diep in de slotfase voelde Engstler de hete adem van Engel in de nek. Engel probeerde alles om zijn Mercedes voorbij de Lamborghini van Engstler te krijgen, maar telkens bleef Engstler zijn concurrent net voor. Stolz completeerde het podium.

Uitslag tweede DTM-race Oschersleben