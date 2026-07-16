Eerste BMW-test na zwaar ongeval: hoe het Kelvin van der Linde is vergaan

Op woensdag, elf dagen na het zware ongeval op de Norisring, keerde Kelvin van der Linde terug in zijn BMW M4 GT3 Evo. Zijn Schubert-team maakte gebruik van de enige toegestane privétestdag van het seizoen met beide BMW-auto’s om zich voor te bereiden op hun thuiswedstrijd tijdens het DTM-weekend in Oschersleben. Maar hoe ging het de 30-jarige coureur, die bij het ongeval kneuzingen opliep, tijdens zijn comeback?

"Ik ben ontzettend blij dat ik weer in de raceauto zit", vertelde Kelvin van der Linde aan ran.de. "De auto is binnen een week weer opgebouwd, dus een enorme dank aan het hele team. Het is echt verbazingwekkend wat ze de afgelopen dagen hebben gepresteerd."

"Ik ben ook fit, het tempo zit erin en ik kijk uit naar de race van volgende week", verklaarde hij na zijn terugkeer in de auto, waarmee hij duidelijk maakte dat niets zijn deelname aan het komende DTM-weekend over een week in de weg staat.

Hoeveel ronden Kelvin van der Linde heeft gereden

Tijdens de test in Oschersleben, die plaatsvond bij zonnig weer met temperaturen net onder de 30 graden Celsius, kon van der Linde een uitgebreid programma afwerken. Naast hem waren teamgenoot Marco Wittmann en de twee Dorr-McLaren-coureurs Ben Dorr en Timo Glock aanwezig, die ook gebruik maakten van hun enige ‘joker’-testdag buiten de officiële tests om.

"We hebben zo’n 70 ronden gereden", zegt van der Linde. "Ik voelde me goed in de auto. De auto was ook perfect voorbereid – geen problemen met de auto, meteen op tempo." Hoewel dit fysiek gezien een goed teken is, zegt het weinig over hoe competitief het team tijdens het daadwerkelijke raceweekend zal zijn.

Oschersleben is nooit een ‘BMW-circuit’ geweest – en Kelvin van der Linde, die in de eerste helft van het seizoen herhaaldelijk pech had met de auto en halverwege het klassement op de twaalfde plaats staat, moet dringend terrein goedmaken.

"Ik kijk erg uit naar volgende week – de thuisrace voor Schubert. We hopen voor onze toeschouwers, fans, teamleden en partners dat we vooraan kunnen rijden", zegt hij vooruitkijkend. "Na de test hebben we een heel goed gevoel bij de auto. De rest valt nog te bezien zodra de andere auto’s ook op de baan zijn.”

"Ik kijk erg uit naar volgende week – de thuisrace voor Schubert. We hopen voor onze toeschouwers, fans, teamleden en partners dat we ook vooraan kunnen rijden. Na de test hebben we een heel goed gevoel bij de auto. Over al het andere zullen we gewoon moeten afwachten als de andere auto’s ook op het circuit zijn."

Zware test voor Kelvin van der Linde in Misano

Komend weekend zal van der Linde, die al in Italië is, zijn eerste volledige raceweekend sinds het ongeluk afwerken. Hij komt voor zijn WRT-team uit in de GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano, waar hij de BMW M4 GT3 Evo deelt met zijn Belgische teamgenoot Charles Weerts.

Kelvin van der Linde had van de artsen al medische goedkeuring gekregen voor de race op zondag op de Norisring – en onderging uit veiligheidsoverwegingen nog een laatste controle in het ziekenhuis.

Volgens teambaas Torsten Schubert „bleef de zwelling echter toenemen“, waardoor het oorspronkelijke plan werd geschrapt en de coureur de race aan zich voorbij moest laten gaan. Vorige week bereidde van der Linde zich voor op zijn comeback in het Athlete Performance Center in Thalgau, Oostenrijk, onder begeleiding van specialisten van Red Bull.

Zal de tweede Grasser-Lamborghini ontbreken?

Terwijl van der Linde alweer in een raceauto zit, staat Maximilian Paul na de crash een langere herstelperiode te wachten. De 26-jarige coureur uit Dresden liep bij het ongeval een breuk in het scheenbeen en het kuitbeen op, evenals een breuk in een lendenwervel, en moest geopereerd worden. Eind vorige week mocht hij het ziekenhuis in Neurenberg verlaten.

Of de tweede Lamborghini Temerario GT3 van het Grasser-team in Oschersleben met een vervangende coureur kan worden ingezet, liet teambaas Gottfried Grasser onlangs in het midden. De auto is te repareren, maar de beschikbaarheid van onderdelen is „een probleem“, verklaarde hij vorige week.