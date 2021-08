DTM Zolder: TV-schema, tijden, stand en meer

Na twee raceweekends onder de nieuwe GT3-reglementen kunnen voorzichtig de eerste conclusies getrokken worden: de vernieuwde DTM is spectaculair, spannend en een bomvol startveld met liefst zes verschillende merken zorgt voor een schitterend schouwspel. De strijd gaat aankomend weekend verder op het Belgische circuit van Zolder.

In de eerste vier races, verreden op Monza en de Lausitzring, kwamen vier verschillende rijders als winnaar uit de bus. Dat toont het onvoorspelbare en uitdagende karakter van de DTM. Liam Lawson (Ferrari), Kelvin van der Linde (Audi), Philip Ellis (Mercedes) en Maximilian Götz (Mercedes) mochten al plaatsnemen op de hoogste trede van het ereschavot. Niet geheel toevallig bezetten zij ook de eerste vier posities in het kampioenschap, aangevoerd door Audi-rijder Van der Linde. Red Bull F1-reserve Alex Albon volgt als vijfde.

Dit weekend gaat de strijd verder in België. Wie gaat er ditmaal met de winst vandoor op de nauwe en uitdagende baan?

Tijdschema DTM Zolder

Dag Sessie Tijden Vrijdag 6 augustus Vrije training 1 12.10u-12.55u Vrijdag 6 augustus Vrije training 2 15.10u-15.55u Zaterdag 7 augustus Kwalificatie race 1 10.40u-11.00u Zaterdag 7 augustus Race 1 13.30u-15.00u Zondag 8 augustus Kwalificatie race 2 10.10u-10.30u Zondag 8 augustus Race 2 13.30u-15.00u

DTM op televisie kijken

Het DTM-kampioenschap 2021 wordt in Nederland alleen uitgezonden door Ziggo. Klanten van de aanbieder kunnen de races live kijken via het gratis kanaal 14. De uitzending begint op beide dagen om 13.15 uur, een kwartier voor de start van de wedstrijd.

Wie geen abonnement heeft bij Ziggo kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier worden de DTM-races ook live uitgezonden. Na de DTM volgt nog de uitzending van de DTM Trophy, het voorportaal van het aansprekende kampioenschap met vele jonge talenten. De uitzending begint beide dagen om 15.05 uur.

In Duitsland wordt de DTM op televisie uitgezonden door Sat.1. Deze zender zit bij de meeste providers niet in het basispakket.

Livestream DTM

Door de exclusiviteitsdeal met Ziggo is er geen livestream van de DTM in Nederland beschikbaar. In veel andere landen zijn de trainingen, kwalificaties en races te volgen via het streamingsplatform DTM Grid. In Nederland geldt hiervoor een geo-restrictie. Ook de uitzendingen op het YouTube-kanaal van de DTM zijn niet live te volgen. Hier worden later wel samenvattingen en reacties geplaatst.

Stand in de DTM na ronde 2:

DTM-kalender 2021

Ronde Datum Circuit 1 18-20 juni Monza 2 23-25 juli Lausitzring (GP lay-out) 3 6-8 augustus Zolder 4 20-22 augustus Nürburgring 5 3-5 september Red Bull Ring 6 17-19 september Assen 7 1-3 oktober Hockenheim 8 8-10 oktober Norisring