Rast domineert in Zolder, Frijns tweede voor titelrivaal Müller

In natte omstandigheden wist regerend kampioen René Rast de pole-position voor zich op te eisen. Het levert normaliter de beste startplaats op, maar door het wisselvallige weer in België ditmaal niet. De kant waar Rast en ook Frijns stonden was namelijk nogal nat, terwijl de rechterkant van de baan - waar de BMW-rijders mocht plaatsnemen - al nagenoeg droog was. Rast beklaagde zich voor aanvang nog over dit 'significante nadeel', maar de soep werd uiteindelijk lang niet zo heet gegeten als dat zij werd opgediend.

Rast en Frijns doen goede zaken vanaf natte kant

Rast kwam namelijk prima van zijn plek en wist pole te verzilveren met de kopstart. Glock moest vanaf de droge tweede startplek juist verdedigen in plaats van aanvallen, zoals gehoopt. Frijns kwam namelijk lovenswaardig goed van zijn derde startplek en wist de voormalig Formule 1-coureur te verschalken voor P2. De Limburger moest in de eerste ronde nog wel even in zijn spiegels kijken om Glock en Mike Rockenfeller van het lijf te houden, maar kwam daarna in zijn ritme op de Belgische omloop. Hij wist het gat te dichten, zat na vijf ronden op de bumper van Rast, maar ondervond nadien dat het lastig inhalen is op het krappe circuit van Zolder.

Dat ondervond zijn titelrivaal Nico Müller, die voor aanvang van de race nog zeventien punten aan voorsprong verdedigde, overigens ook. De Zwitser moest na een povere kwalificatie als zevende vertrekken en kwam al snel klem te zitten achter Harrison Newey, inderdaad de zoon van Red Bull Racing-ontwerper Adrian. Voordien wist Müller nog wel één plekje goed te maken, maar in het gevecht om P5 wilde Newey lange tijd van geen wijken weten. Tot frustratie van Müller, die had verwacht dat zijn Audi-collega (weliswaar voor een ander team) plaats zou maken voor een titelkandidaat.

Newey gaf echter geen krimp, waardoor Abt het over een hele andere boeg gooide en de undercut probeerde. Dit leverde meteen al een stekje winst op, al was dat nog niet zozeer aan Müller te danken. De pitstop van Rockenfeller, die voordien op P4 rondreed, ging namelijk hopeloos verkeerd waardoor de Duitser slechts drie nieuwe banden onder zijn gele bolide kreeg en maar liefst 26 seconden stilstond. Een meevaller dus voor Müller, die na de verplichte pitstop van plaaggeest Newey nogmaals opgelucht adem kon halen. De Brit belandde na zijn bandenwissel ook achter Müller, die zodoende P4 in de schoot geworpen kreeg.

Frijns maximaliseert, Müller worstelt en komt boven

Het leidende duo Rast en Frijns wachtte langer met de gebruikelijke pitstops en dat leverde vooral voor de Nederlander een hachelijke situatie op. Door het langere doorrijden, kwam Frijns pal voor de deur van Glock weer naar buiten. De Duitser als zette zijn BMW er nogal hardhandig en brutaal naast, waardoor Frijns de chicane miste en meteen titelrivaal Müller in zijn nek kreeg. Met de banden eenmaal op arbeidstemperatuur nam de Nederlander echter weer afstand van zijn Zwitserse collega en zette hij de achtervolging op Glock in. Frijns had twee pogingen nodig voor zijn counter op de BMW-rijder, maar wist de tweede plek te heroveren.

Het zou ook meteen het maximaal haalbare blijken. De leidende Rast was namelijk al lang en breed aan de horizon verdwenen en reed volkomen onbedreigd naar winst. Aan de meet kon de Duitser rekenen op een voorsprong van zestien tellen. Op die gepaste afstand legde Frijns zoals gezegd beslag op P2. Voor hem was vooral interessant wie daarachter de laatste podiumplek zou pakken. Het antwoord luisterde voor de Nederlander jammer genoeg naar de naam van Müller. Laatstgenoemde wist met een fraaie manoeuvre eveneens de maat te nemen van Glock en hield de schade in het kampioenschap zodoende beperkt. Frijns is al met al drie punten ingelopen, waardoor de achterstand op Müller nog veertien punten bedraagt. Rast is met zijn winst nog immer derde in de titelstrijd met 37 punten achterstand.

