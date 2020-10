Rast wint ook zondagse DTM-race in Zolder, drama voor Frijns

Waar Rast zaterdag vanaf pole de lakens uit kon delen, moest hij een dag later vanaf de derde startplek komen. Niet ideaal op het krappe circuit in België, maar voor de regerend DTM-kampioen bleek het geen enkel probleem. Rast schoot namelijk als een raket uit de startblokken en wist nog voor het bereiken van de eerste bocht de leiding te grijpen. Rast verschalkte daarmee daarmee polesitter Timo Glock, die niet veel later zelfs in de grindbak stond. De voormalig F1-coureur kwam in aanraking met Ferdinand Habsburg, waarmee de kans op een BMW-verrassing meteen vervlogen leek.

Goede start Frijns gevolgd door dramatische crash

Titelkandidaten Müller en Frijns mochten pas vanaf de vierde startrij - de positief zeven en acht - vertrekken, maar profiteerden na het doven van de lichten wonderwel van alle mêlee voor hen. Frijns kende zelf ook een zeer behoorlijke start, waarmee hij Abt-tegenstrever Müller wist te verschalken en zichzelf na één ronde al op de vierde positie terugvond. Niet veel later moest ook Sheldon van der Linde, de best geplaatste BWM-rijder, eraan geloven. Frijns zette de aanval in aan het einde van ronde drie en wist P3 met een fraaie manoeuvre over te nemen.

Doordat kampioenschapsleider Müller bleef hangen op de vijfde positie, leek de Nederlander goede zaken te doen in de spannende titelstrijd. De nadruk ligt echter op het woord leek. De verplichte pitstop zou namelijk uitdraaien op een regelrecht drama voor Frijns. De stop an sich ging goed, maar daarna maakte Frijns een zeldzame fout. Bij het uitkomen van de pitstraat raakte hij de vangrail met een uiterst dure nulscore tot gevolg. Doordat Frijns volledig instuurde werd in eerste instantie nog aan technisch malheur gedacht, maar niet bleek minder waar. Een kwestie van onderstuur op koude banden. "Ik crashte zelf, dat is het hele verhaal. Dit was een eigen fout, een rijdersfout. Ik ben zeer teleurgesteld, maar kan alleen naar mezelf kijken."

Bekijk hieronder het moment van Frijns, tekst gaat door onder de video:

Müller verzuimt te profiteren van uitvalbeurt Frijns

De titelkansen van Frijns hebben hierdoor een knauw gekregen, maar de race ging vanzelfsprekend verder zonder Nederlandse inbreng. Overigens wel na tussenkomst van de safety car. Waar de meeste rivalen naar binnen gingen bleef Müller buiten, hetgeen hem na de herstart even de leiding opleverde. Dat feest bleek echter van korte duur. Toen de Zwitser alsnog nieuw rubber onder zijn Audi kreeg, zakte hij terug tot P9. Een geluk voor een ongeluk voor Frijns. Müller kon in het restant namelijk niet verder komen dan die negende plek, waardoor het verlies van Frijns netto maar twee punten bedraagt.

Ten opzichte van Rast is dat verlies echter veel groter. De Duitser bleef net als op zaterdag foutloos en trok met overmacht aan het langste eind. De regerend kampioen is daarmee ook volledig terug in de titelstrijd. Waar twee honden bij Abt vechten om een been, gaat de derde er in de vorm van Rast deels mee heen. Achter deze triomfator wisten Mike Rockenfeller en BMW-piloot Lucas Auer naar het podium te rijden. De in de beginfase zo onfortuinlijke Glock wist mede door de safety car als vierde over de meet te komen, voor Fabio Scherer die de top-vijf knap wist te completeren.

DTM Zolder 1 - zondag - uitslag volgt.