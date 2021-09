Geen Coronel of De Vries, wel gesprekken over nieuwe DTM-deal Assen

Vraag een willekeurige coureur in de paddock naar het TT Circuit Assen en de glimlach verschijnt als vanzelf om de mond. De rijders keren graag terug naar Assen en ook DTM-organisatie ITR is te spreken over de wedstrijd in Drenthe. "Het circuit en de sfeer zijn geweldig. En ik moet zeggen dat de promotor ook fantastisch werk levert. Ik zou graag willen dat we meer van deze promotors hebben. Lee van Dam en zijn team doen alles om dit evenement tot een succes te maken", laat DTM-voorman Gerhard Berger aan Motorsport.com Nederland weten. Als er wordt gevraagd naar een nieuwe deal, blijkt de Oostenrijker ineens een stuk terughoudender: "Dat gaat om financiële zaken en daar kan ik momenteel weinig over zeggen."

Het geeft meteen aan hoe de vork in de steel zit. De DTM wil graag door, de organisatie in Assen is tevreden over het GT3-concept, maar het draait allemaal om de voorwaarden. "We zijn aan het onderhandelen. We proberen als LDP een goed evenement neer te zetten en hebben zo onze eisen. Als ze daar niet aan tegemoet komen, dan doen wij het niet. De DTM wil graag verlengen en is heel blij, van die kant is het geen probleem", legt Van Dam aan Motorsport.com Nederland uit. "Wij vinden het ook leuk, maar het moet wel gehonoreerd worden. Zij willen graag en wij zijn tevreden met het product, maar financieel moeten we nog wel wat regelen."

"Onderaan de streep is het zo verschrikkelijk duur om het circuit te huren, Lee moet dat ook gewoon huren en daar komen nog andere kosten bij. Zo’n evenement kost gewoon veel geld en het is altijd krap of je kunt overleven of niet. Dat geldt niet alleen hier, maar eigenlijk overal", reageert Berger. Toch is de situatie in Assen in zekere zin wel anders, of zoals Van Dam toelicht: "Wij zijn de enige DTM-race waarbij het circuit niet de race organiseert. In andere gevallen is de circuithuur geen probleem, maar wij moeten wel iets kunnen verdienen. Als ik nu op de knop druk dan is het rond, maar dat gaan we nog niet doen. We hebben drie geluidsdagen en ook twee aanbiedingen van andere kampioenschappen om dat op een goede manier in te vullen."

Geen Coronel of De Vries als gastrijder, wel Albon als blikvanger

Het door Van Dam benoemde 'regelen' heeft overigens niet alleen betrekking op de financiën. Zo wil de organisatie in Assen het randgebeuren ook graag verder aankleden. "Er moet zeker entertainment in de paddock zijn, helikopters in de lucht en een randprogramma zoals bij Jack’s Racing Day. Mensen komen tegenwoordig niet meer alleen voor een autorace. We hebben vandaag wel de tweezitter met David Schumacher gehad en die dingen heb je gewoon nodig om te scoren bij het publiek." Een Nederlandse gastrijder had in dat opzicht ook geholpen. "Wij hadden een extra Audi voor Tom Coronel in gedachten. Volgens DTM hing daar een bepaald prijskaartje aan en daar hadden we ook al mensen voor, maar uiteindelijk pakte het veel duurder uit. De DTM zelf is nog met Nyck de Vries bezig geweest, maar dat is niet gelukt."

Het maakt dat er op het hoogste niveau geen Nederlander aan de start verscheen, al is Van Dam nog altijd zeer in zijn nopjes met de editie van 2021. "Zonder de coronaregels - waarbij mensen gevaccineerd of getest moesten zijn - hadden we nog veel meer publiek kunnen trekken. Maar goed, verder is het evenement heel uitstekend verlopen en hebben de mensen mooie races gezien. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan het TT Circuit voor de uitstekende samenwerking. Het helpt natuurlijk ook dat je bekende coureurs als Albon en Lawson hebt. Mensen komen toch voor grote namen. In dat opzicht komt het goed over dat iemand die volgend jaar weer Formule 1 actief is, nu DTM rijdt in Assen. Al met al zijn we heel tevreden, al moeten we over de toekomst nog even praten."

Video: Samenvatting van de tweede race van het DTM-weekend in Assen