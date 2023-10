DTM-titel beslist: Preining heeft genoeg aan pole-position op Hockenheim

Dit weekend werkt de DTM de laatste twee races van het seizoen af. Decor voor de seizoensfinale is Hockenheim, waar op zaterdag nog in theorie drie coureurs kampioen konden worden: Thomas Preining, Mirko Bortolotti en Ricardo Feller. Laatstgenoemde moest gezien zijn achterstand echter op een wonder hopen terwijl Bortolotti een achterstand van tien punten moest zien te overbruggen. In de kwalificatie voor race 1 maakte Preining het de Lamborghini-coureur een stuk lastiger, aangezien hij met de pole-position nog eens drie punten uitliep.

De eerste race viel zaterdag ten prooi aan Preining, die teamgenoot Dennis Olsen wel zag naderen in de slotfase. Bortolotti moest van de zevende plek komen en wist zich met de nodige schouderduwtjes richting de vijfde plaats te werken in de enerverende race. Daardoor hield de Italiaan zijn titelkansen in leven, al was wel duidelijk dat hij zondag een haast perfecte dag moest hebben terwijl Preining dan steken moest laten vallen. De achterstand bedroeg namelijk 27 punten waardoor Bortolotti minstens van de eerste startrij moest starten voor de drie of twee bonuspunten én de race moest winnen.

Bortolotti is er wél in geslaagd om op die eerste startrij te komen met een rondetijd van 1.36.806, maar het was Preining die met slechts zes duizendsten sneller was over één ronde van het 4,574 kilometer lange circuit. Daardoor liep Preining één punt uit op Bortolotti, waardoor de titel al voor de laatste race van het seizoen is beslist in het voordeel van de Oostenrijkse Porsche-coureur. Het is daardoor een groot feest bij Porsche Manthey EMA, dat zaterdag al het teamkampioenschap in de wacht had gesleept en nu dus ook het seizoen afsluit met de coureurstitel.

De tweede race van de DTM op Hockenheim gaat om 13.30 uur van start en duurt zestig minuten. Thierry Vermeulen, de enige Nederlander in het veld, had een uitstekende kwalificatie en zal die race vanaf de zesde plaats aanvangen.

Uitslag kwalificatie race 2 DTM Hockenheim