De DTM keert na een afwezigheid van een jaar weer terug in Nederland. Dit keer niet op Assen, maar op het circuit van Zandvoort. De DTM kwam in 2001 voor het eerst op Zandvoort en bleek zeer populair, gezien de hoeveelheid toeschouwers die de klasse trok. In 2018 stond het duinencircuit nog op de DTM-kalender, maar de drie jaren die volgden zouden de GT3's van de Duitse raceklasse naar Assen afreizen voor een race op het TT Circuit. Nu arriveert de DTM weer op Zandvoort, al is dat dus wel in een heel andere vorm dan toen in 2018 het geval was. Toen werd er nog immers met de typische DTM-bolides gereden.

Nu zullen de ronkende motoren van de GT3's te horen zijn als de coureurs over het 4,3 kilometer lange circuit scheuren. Niet alleen Duitse merken als BMW, Mercedes en Porsche doen mee, ook Ferrari en Lamborghini verschijnen met hun GT3's aan de start van de twee races die een DTM-weekend kent. Voor het Nederlandse publiek springt er één coureur tussenuit: Thierry Vermeulen. De 20-jarige zoon van Raymond Vermeulen, de manager van tweevoudig F1-kampioen Max Verstappen, maakte op Motorsport Arena Oschersleben zijn debuut in de DTM en wist meteen een punt te pakken. Hij rijdt namens het Zwitserse Emil Frey Racing in de Ferrari 296 GT3 in de Verstappen.com Racing-kleuren. De terugkeer van de DTM op Zandvoort belooft dus een mooie te worden voor het publiek.

DTM tijden: Zandvoort 2023

Sessie Datum Tijden Vrije training 1 Vrijdag 23 juni 12.20 uur - 13.05 uur Vrije training 2 Vrijdag 23 juni 16.00 uur - 16.45 uur Kwalificatie 1 Zaterdag 24 juni 09.35 uur - 09.55 uur Race 1 Zaterdag 24 juni 13.30 uur - 14.30 uur Kwalificatie 2 Zondag 25 juni 09.15 uur - 09.35 uur Race 2 Zondag 25 juni 13.30 uur - 14.30 uur

Zoals gebruikelijk vinden er op vrijdag twee vrije trainingen plaats. Op zaterdag staat er een stuk meer op het spel wanneer het veld van 27 coureurs voor de snelste ronde proberen te gaan in de kwalificatie. Op het krappe circuit van Zandvoort is een goede startpositie van cruciaal belang voor succes in de race. In de middag vindt vervolgens de eerste race van het weekend plaats, om 13.30 uur. De race duurt net als race 2 één uur. Voordat die race plaatsvindt zal er op zondagochtend om 09.15 uur gekwalificeerd worden.

Naast de DTM staat er genoeg op het bijprogramma op Zandvoort. Met de ADAC GT4 Germany, Prototype Cup Germany, F1 Academy, Porsche Carrera Cup Germany en Porsche Carrera Cup Benelux is er constant actie op de baan.