Voormalig Audi en BMW-coureur Martin Tomczyk heeft na een recente reorganisatie een grotere rol gekregen binnen de ITR, de organisatie achter de DTM. Bij de races op de Nürburgring bevestigde hij aan Motorsport.com dat een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk in 2022 erg lastig gaat worden, iets wat ITR-baas Gerhard Berger eerder zei.

Tomczyk zegt dat de DTM in plaats daarvan meer gaat focussen op races dichtbij de traditionele fans. “Engeland is onwaarschijnlijk. We kijken naar alle opties. Het is altijd fijn als je kan rijden voor een groot publiek, en onze basis is in Duitsland en plekken daar omheen. Ik denk dat we daar heengaan, meer naar de oorsprong van de DTM. Dat betekent niet dat we niet ergens anders heen gaan.” Tomczyk geeft aan dat de eisen qua infrastructuur ervoor zorgen dat permanente circuits waarschijnlijk de voorkeur zullen krijgen. “Als we mooie racebanen hebben in Duitsland en de omgeving, moeten we die gebruiken.”

Geen garantie Imola

De DTM-kampioen van 2011 vertelde eerder aan Duitse media, waaronder Motorsport.com, dat het teleurstellende bezoekersaantal in Imola ervoor zorgt dat er geen garantie is dat de DTM daar terugkeert. Afgelopen jaar kwam de klasse voor het eerst op het historische circuit. “Het is geen kwestie van moeten, maar we kijken er wel naar. We hebben met Ferrari en Lamborghini twee Italiaanse constructeurs op de grid, die het merk willen vertegenwoordigen op een Italiaanse baan. Maar we hebben dit jaar op Imola gezien dat deze merken weinig impact hebben op de bezoekers. We hebben contact met de merken en we hebben het er met ze over, wat dan weer voortvloeit in ons ontwerp van de kalender. Ze hebben niets te zeggen, maar het is een samenwerking.”

Tomczyk vertelde ook nog dat de Salzburgring in Oostenrijk een kandidaat is om voor het eerst sinds 1988 een race te organiseren. “Daar hebben we ook naar gekeken. Ik houd van de Salzburgring omdat ik er zelf ook heb gereden. Voor toeschouwers zou het ook een mooi evenement zijn, maar we kunnen verder geen details geven. We zijn in gesprek met meerdere circuits, en vraag om een beetje geduld voordat we de kalender presenteren.” Tomczyk geeft ook aan dat het rijden van de volledige Nürburgring Nordschleife ook “niet volledig van tafel is”. Waarom het dan tot nu toe zo een struikelblok vormt? “Het gaat vooral om problemen als tv-beelden en de fans de kans geven om veel van de race te zien. Een hoop dingen.”