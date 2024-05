Sinds dit jaar is besloten om de pitstraat te sluiten als een onderbreking van de race plaatsvindt. Dit betekent dat coureurs die vlak voor het ingaan van een safety car of full-course yellow naar binnen zijn gekomen, een gigantische voorsprong in de schoot geworpen krijgen. Tijdens beide races in het openingsweekend van het seizoen kwam een dergelijke situatie voor. Hierdoor nam Schubert BMW-coureur Marco Witmann de leiding van de race over vanaf P17 en had hij naar alle waarschijnlijkheid gewonnen, als de motor van zijn M4 GT3 niet de geest had gegeven.

“Je kan de regel niet laten voor wat het is, want geen enkele toeschouwer begrijpt het”, vertelt Fritz aan Motorsport.com. “Als ik voor de tv zit, vraag ik me af waarom een bloedstollend gevecht vooraan ineens verandert naar een coureur die aan de leiding ligt, zonder dat hij daar iets mee te maken had voor de full-course yellow. We hebben dit probleem nu twee keer gehad. Dat zou niet mogen gebeuren, het is niet goed voor de sport.”

Waarom deze nieuwe regel?

De nieuwe regel werd vorig jaar op de Lausitzring voor het eerst geïmplementeerd. Op het Duitse circuit zou het – door het overslaan van de laatste bochtencombinatie – sneller zijn om met vijftig kilometer per uur sneller door de pitstraat te gaan dan tachtig kilometer per uur onder een FCY. ADAC overwoog daarna deze regel door te trekken naar het hele seizoen, om teams de kans te ontnemen gebruik te maken van een tijdelijke onderbreking. Als er een FCY werd ingezet, telde een timer van tien seconden af voordat de pitlane gesloten zou zijn.

Jack Aitken, Emil Frey Racing Ferrari Ferrari 296 GT3 op de Lausitzring Foto door: Alexander Trienitz

Abs Sport-directeur Martin Tomczyk denkt dat dit te kort is. “Het is veel te vaag en riskant om te hopen dat ik de pitstraatingang precies haal in die tien seconden”, legt hij uit. “Ik denk niet dat het werkt op de manier zoals het is bedoeld. Vooral op korte circuits kan de race director het nooit zo timen dat elke coureur voorbij de pit exit is. Het wordt nog lastiger als hij niet kan wachten, als een auto in brand staat of zoiets. Als je op de juiste plek bent, kun je je verplichte pitstop maken en de rest niet.”

Terug naar de oude situatie

In 2023 konden bij de FCYs bijna iedereen gebruik maken van de omstandigheden, terwijl er bij de twee voorvallen op Oschersleben slechts een of twee coureurs profiteerden. HRT Mercedes-teambaas Fritz ziet deze ontwikkeling graag teruggedraaid worden. “De oplossing van vorig jaar was zelfs beter. Dat leverde tenminste een spannende race op, want de helft was al in de pits geweest en de andere helft nog niet. Toen was er nog een race na de safety car, maar nu is er helemaal geen race meer! Één of twee coureurs zijn blij, misschien drie. De rest is gewoon slachtoffer van de situatie.”

Ook Tomczyk is kritisch op de nieuwe regel. “Geluk is onderdeel van racen, en een beetje variatie is nodig in motorsport, maar het moet het sportief gezien niet oneerlijk worden. Als iemand het hele weekend helemaal achteraan rijdt en ineens met een veertig seconde voorsprong aan de leiding gaat, dan past dat niet bij DTM.”