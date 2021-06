DTM begint onderzoek naar Mercedes in eerste raceweekend

Ruim een week na de opening van het seizoen heeft de DTM een korte verklaring naar buiten gebracht waarin het meer openheid van zaken geeft. Men kan bevestigen dat er inderdaad onderzoek gedaan wordt naar de uitslag van de kwalificatie. “Het resultaat van de eerste kwalificatie op zaterdag van het DTM-openingsweekend in Monza is nog niet definitief gemaakt”, leest de verklaring van het kampioenschap. “Dit heeft te maken met sportieve zaken. De oorzaak van de vertraging is een procedure die nog in behandeling is. De volgende stap in dit proces vindt op locatie plaats tijdens het volgende DTM-weekend op de Lausitzring (23-25 juli).”

Hoewel het statement niet prijsgeeft om welke deelnemer het gaat, heeft onze zusterwebsite Motorsport-Total.com meer informatie over de zaak. Het zou gaan om het Haupt Racing Team, dat ondersteund wordt door Mercedes. HRT-coureur Abril pakte pole-position in de eerste DTM-kwalificatie met GT3-wagens. Aan het eind van de sessie is een brandstofmonster genomen uit de AMG GT3 van Abril, maar zou naar verluidt niet voldoen aan de voorwaarden. “Het is een lopende kwestie”, zei HRT-directeur Ulrich Fritz in gesprek met Motorsport-Total.com. “Daarom kunnen wij er op dit moment nog geen uitspraak over doen.

Niet direct aanleiding tot vermoeden van vals spel

Een onregelmatigheid in de brandstof wijst niet automatisch op vals spel, aangezien er ook andere oorzaken kunnen zijn voor het feit dat de brandstoftank niet voldoet. GT3-teams gebruiken hun wagens over het algemeen in meerdere kampioenschappen tegelijk waarbij de gestelde voorwaarden aan de brandstof kunnen verschillen. Hierdoor kan het ook voorkomen dat een tank niet goed geleegd is bij een vorig evenement waardoor er onregelmatigheden gevonden worden bij het nemen van brandstofmonsters.

Het is niet duidelijk welke straf Abril boven het hoofd hangt als het team schuldig bevonden wordt. Mogelijk verliest hij enkel de drie punten die hij haalde voor het scoren van pole-position, maar dan moeten de stewards wel concluderen dat er geen sportief voordeel gehaald is. De omschrijving van de procedure wijst er overigens ook op dat het resultaat in de race niet ter discussie staat. Het betekent dat Abril zijn tweede plaats in de race mag houden.