'DTM-startprocedure duidelijker na vele incidenten op Norisring'

De zaterdagse DTM-race op de krappe Norisring werd ontsierd door de nodige incidenten. Die zorgden ervoor dat er slechts elf auto's aan de finish kwamen, terwijl zestien coureurs hun race vroegtijdig zagen eindigen. De meeste incidenten vonden direct na een herstart plaats. Coureurs rijden daarbij in een formatie met twee rijen, maar veel coureurs weken uit om de startlichten beter te kunnen zien. Hierdoor kwam er een groot peloton aan bij de krappe eerste bocht, wat tot de nodige incidenten leidde.

Het zorgde voor de oproep om beter op het rijgedrag van de coureurs te letten en dus zette DTM zondagochtend een extra rijdersbriefing op poten. Daar kregen de rijders te horen dat zij bij een herstart in hun rij moesten blijven om de formatie intact te houden. Dat bleek succesvol, want in de race op zondag bleek de safety car geen enkele keer nodig en bleven grote incidenten uit. Volgens Sheldon van der Linde, tot de krachtmeting in Neurenberg leider in het kampioenschap, hebben de coureurs "gereageerd op wat er in de briefing werd gezegd".

"Ik denk dat de bewoording tijdens de rijdersbriefing heel duidelijk was", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik denk dat je duidelijk gezien hebt dat de coureurs hebben gereageerd op wat er werd gezegd. Ik denk ook dat het nodig was, want je geeft de coureurs een blanco kaart om te doen wat ze willen als je zegt dat je dingen niet echt monitort. De DTM heeft dat nu echt omgekeerd, denk ik. Hopelijk wordt het de rest van het seizoen niet meer zo'n loterij wie de finish behaalt, maar zijn het de mensen die het verdienen."

Esteban Muth en invaller Franck Perera crashen tijdens de eerste DTM-race op de Norisring. Foto: Alexander Trienitz

Grasser Lamborghini-teammanager Manuel Reuter - zelf voormalig DTM-kampioen - denkt dat de klasse zich heel aardig heeft hersteld na het crashfestijn van zaterdag, maar hij ziet ook nog voldoende plooien die moeten worden gladgestreken. "Na wat er zaterdag gebeurde, denk ik dat alle teams en coureurs bij elkaar zijn gekomen en gezegd hebben 'dit is niet de juiste manier'. Er werd veel gesproken. Vrijwel iedereen weet wat er niet goed ging, maar ik denk dat we ons heel behoorlijk hebben hersteld", zegt Reuter.

Reuter benadrukt ook dat er onder teams en coureurs duidelijk een wil is om de situatie blijvend te verbeteren. "Positief is denk ik dat we nu weten dat we ons op dit vlak moeten ontwikkelen, want dit kampioenschap is de kwaliteit van de coureurs, de teams en alle betrokkenen waard. We moeten nog altijd goede stappen zetten om het kampioenschap te verbeteren", vertelt hij. "De coureurs hebben laten zien dat zij veel beter kunnen, maar we moeten de startsituatie duidelijk verbeteren. Dat geldt ook voor het richtlijnen voor rijgedrag in algemene zin. Het is nog steeds niet duidelijk wat wel, en wat niet is toegestaan. Er is een grijs gebied."

Felipe Fraga voert het veld aan op de Norisring. Foto: Alexander Trienitz

Alle fabrikanten in DTM zijn met één coureur vertegenwoordigd in een WhatsApp-groep met de naam DTM Working Group, wat vergelijkbaar is met de GPDA van de Formule 1. Ook wedstrijdleiders Scot Elkins en Christian Vormann zijn daar onderdeel van. Reuter ziet dit als een goede stap, maar hij weet ook dat er nog meer stappen nodig zijn. "We hebben genoeg beelden uit de eerste seizoenshelft waarmee we kunnen laten zien wat we niet langer willen zien en wat bestraft moet worden. Dat is denk ik de manier om het kampioenschap voor iedereen te verbeteren."