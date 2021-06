Tien redenen waarom je het DTM-seizoen 2021 niet mag missen

Veel verschillende merken 1 / 10 Foto door: DTM Door de overstap naar de GT3-reglementen zijn iconische merken als Ferrari, Lamborghini en McLaren toegetreden tot de DTM. Deze merken stonden niet eerder aan de start in het prestigieuze kampioenschap. Ook Mercedes keert met een sterke line-up terug. Na het seizoen 2020, waarin de strijd enkel ging tussen Audi en BMW, is een vol veld met zes verschillende fabrikanten een enorme stap vooruit.

Motorgeluid 2 / 10 Foto door: Alexander Trienitz Na het monotone geluid van de Class 1 kan je vanaf 2021 al van ver horen welke wagen er aan komt: is het de pittige atmosferische V10 van Audi of Lamborghini, de brullende V8 van Mercedes-AMG of de turbo van BMW, Ferrari of McLaren? Autosport zoals autosport hoort te zijn: met spectaculaire wagens en veel motorisch geweld.

Alex Albon 3 / 10 Foto door: DTM Vorig jaar reed hij nog voor topteam Red Bull Racing in de Formule 1, dit jaar vecht hij in de DTM om zijn carrière te redden: Alex Albon. Hij neemt het binnen het Red Bull Ferrari-team (die combinatie alleen al is een goede reden om de DTM te volgen!) op tegen de nieuwste protegé van Helmut Marko: Liam Lawson. Herrie in de tent lijkt gegarandeerd.

Veel actie in de buurt 4 / 10 Foto door: ITR eV Waar je ook woont in Nederland, de DTM komt (bijna) overal dichtbij. Het populaire kampioenschap bezoekt opnieuw Assen en is ook te gast op het Belgische Zolder. De Nürburgring is voor veel Nederlandse fans ook prima bereikbaar, dus wat let je om de actie dit jaar eens live te aanschouwen?

Puur racen in plaats van schaken 5 / 10 Foto door: DTM Nu de DTM van fabrikantenkampioenschap overgegaan is op een klasse met klantenteams, speelt het o zo vermoeiende schaakspel met titelkandidaten en plaatsmakende teamgenoten eindelijk geen rol meer. Alle teams moeten hun eigen budget op orde krijgen en zullen niet vrijwillig aan de kant gaan voor een rivaal. Dat is precies wat DTM-baas Gerhard Berger in gedachten had en wat het racen zo interessant maakt.

Gary Paffett 6 / 10 Foto door: Gruppe C GmbH De tweevoudig DTM-kampioen keert op 40-jarige leeftijd na een afwezigheid van twee seizoenen terug. De Brit komt uit voor Mücke-Mercedes met het innovatieve Schaeffler-Paravan systeem. Kan hij een derde titel aan zijn palmares toevoegen en bewijzen dat hij ook een van de beste GT3-rijders ter wereld is?

Monza 7 / 10 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Voor het eerst in de rijke historie van de DTM gaat het seizoen van start op de legendarische omloop in Monza. En dat aan het begin van het nieuwe GT3-tijdperk! We kijken nu al uit naar de slipstreamduels op de lange rechte stukken.

Sophia Floersch 8 / 10 Foto door: DTM Na een aantal seizoenen in de formulewagens gaat de 19-jarige jongedame nu de strijd aan in de DTM met een Abt Audi. Aan haar teamcollega’s zal het niet liggen: ze kan profiteren van de jarenlange ervaring van Kelvin van der Linde en oud-kampioen Mike Rockenfeller. Hoe houdt de enige dame in het veld zich ten opzichte van bewezen GT3-specialisten?

Timo Glock 9 / 10 Foto door: Gruppe C GmbH Op 39-jarige leeftijd gaat de voormalig Formule 1-coureur een nieuwe uitdaging aan. De Duitser heeft jarenlange ervaring in de DTM maar reed zelden in een GT3-bolide. Hij betreedt een voor hem totaal nieuwe wereld met BMW. Kan hij zich opnieuw aanpassen en zich laten gelden?