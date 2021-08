DTM Red Bull Ring: TV-schema, tijden, stand en meer

Voor de vijfde ronde van het DTM-seizoen 2021 reist het circus af naar Oostenrijk. De snelle Red Bull Ring zorgt altijd voor spektakel en dat zal dit jaar niet anders zijn. De strijd om de hoofdprijzen wordt met de week interessanter, met steeds meer rijders en merken die zich in de kop van het veld melden. De tussenstand zegt voldoende: de eerste vier coureurs rijden voor vier verschillende merken. Kelvin van der Linde (Audi) heeft momenteel de beste kaarten, voor Mercedes-rijder Maximilian Götz. Marco Wittmann volgt als derde in de BMW, voor Red Bull F1-reserve Alex Albon in de spectaculaire Ferrari.

Albon won afgelopen ronde op de Nürburgring zijn eerste race. Hij zal proberen de goede lijn door te trekken in de thuisrace van zijn werkgever. Daarvoor is zijn werkschema aardig overhoop gegooid. In eerste instantie zou Albon op de Red Bull Ring vervangen worden door Nick Cassidy, zodat Albon als reserverijder aanwezig kon zijn bij de Grand Prix van Nederland. Nu de Britse Thai de best geklasseerde rijder van AF Corse is, mag hij zijn titelkansen in leven houden met een optreden in Oostenrijk.

Daarnaast is er een nieuwkomer te bewonderen op de Red Bull Ring: T3 Motorsport zet een derde Lamborghini in voor gastrijder Maximilian Paul. Hij voegt zich bij de Belg Esteban Muth en een van de dames in het veld Esmee Hawkey.

Tijdschema DTM Red Bull Ring

Dag Sessie Tijden Vrijdag 3 september Vrije training 1 13.00u-13.45u Vrijdag 3 september Vrije training 2 15.30u-16.15u Zaterdag 4 september Kwalificatie race 1 10.20u-10.40u Zaterdag 4 september Race 1 13.30u-15.00u Zondag 5 september Kwalificatie race 2 10.20u-10.40u Zondag 5 september Race 2 13.30u-15.00u

DTM op televisie kijken

De DTM wordt in Nederland uitgezonden door Ziggo. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. De races van het populaire kampioenschap zijn enkel te volgen via Ziggo Racing, een van de kanalen van de betaalmodule Ziggo Sport Totaal. Dit abonnement kost 14,95 euro per maand en is bij alle aanbieders beschikbaar. De DTM-wedstrijden zijn dit weekend niet te volgen via het gratis kanaal 14 in verband met de uitzendingen van de Grand Prix van Nederland.

De uitzending van de twee DTM-races begint om 13.15 uur, een kwartier voor de start van de wedstrijd. Ook de DTM Trophy wordt aansluitend live uitgezonden. In Duitsland wordt de DTM op televisie uitgezonden door Sat.1.

Livestream DTM Red Bull Ring

Vanwege de deal tussen Ziggo en de DTM is er in Nederland geen legale livestream beschikbaar. De klasse zendt alle actie live uit via het streamingsplatform DTM Grid, maar dit wordt voor iedereen met een Nederlandse verbinding geblokkeerd. Datzelfde geldt voor de uitzendingen op het YouTube-kanaal van de DTM, al zijn hier later op de dag wel de samenvattingen te bekijken. Deze komen ook beschikbaar op onze website Motorsport.com.

Ronde Datum Circuit 1 18-20 juni Monza 2 23-25 juli Lausitzring (GP lay-out) 3 6-8 augustus Zolder 4 20-22 augustus Nürburgring 5 3-5 september Red Bull Ring 6 17-19 september Assen 7 1-3 oktober Hockenheim 8 8-10 oktober Norisring