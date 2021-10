DTM-race 2 Hockenheim: Auer wint, Van der Linde zakt door ijs

De race begon al slecht voor Van der Linde. De Zuid-Afrikaan, winnaar van race 1, mocht met zijn Audi van pole-position vertrekken maar Mercedes-coureur Auer (tweede startplek) verschalkte hem in de openingsronde. Derde man Lawson (Ferrari) zette vervolgens veel druk op Van der Linde. Het duo raakte verwikkeld in een felle strijd waarbij hun bolides elkaar meerdere keren raakten.

In de tweede ronde beukte Van der Linde tegen de achterkant van Lawson, die een flinke stuurcorrectie moest doen. Het leverde Van der Linde een tijdstraf op van vijf seconden.

Raceleider Auer wist er dankzij het gestoei achter hem tussenuit te knijpen. De Oostenrijker maakte na zes ronden de verplichte pitstop, tegelijk met Van der Linde. Lawson was een ronde eerder al naar binnen geweest. Daarmee kreeg Mike Rockenfeller (Audi) de leiding in handen.

Auer oppermachtig

De virtuele koppositie bleef in handen van Auer. Van der Linde was na zijn pitstop voor Lawson terug op de baan gekomen. Hij moest echter in de achtste ronde zijn meerdere erkennen in de Nieuw-Zeelander. Maximilian Götz (Mercedes), vierde in de titelstrijd, ging gelijk daarna langs Van der Linde.

Rockenfeller hanteerde zijn strategie van een dag eerder: laat stoppen. De ervaren Duitser stuurde pas na twintig ronden zijn Audi naar binnen. Hij viel ver terug, naar de negende plaats.

Nadat iedereen zijn stop had gemaakt, was Auer weer terug aan kop. Daarachter volgden Lawson en Götz. Van der Linde lag in de slotfase zesde, maar kreeg te horen dat hij nóg een tijdstraf van vijf tellen moest incasseren omdat hij de eerste penalty niet bij zijn pitstop had weggeslikt.

Na bijna een uur racen finishte Auer zes seconden voor Lawson als eerste. Met de tweede plek heroverde Lawson de leiding in het kampioenschap. Hij staat met nog een raceweekend te gaan op 206 punten. Van der Linde kwam zondag na het nodige rekenwerk terecht op de tiende plaats in de rangschikking, goed voor maar een punt. Hij staat nu tweede in het kampioenschap met 192 punten.

Götz werd als derde afgevlagd en bezet die plek ook in het kampioenschap (180 punten). Marco Wittmann (twaalfde) kwam niet tot scoren op Hockenheim. De BMW-coureur is vierde met 165 punten en lijkt uitgeschakeld voor de titel. Philip Ellis (Mercedes), Daniel Jundacella (Mercedes) en Alex Albon (Ferrari) maakten de top-zes in Hockenheim compleet.

Het achtste en laatste raceweekend is van 8 tot en met 10 oktober op de Norisring.

Uitslag race 2 Hockenheim: