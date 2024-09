DTM Race 1 Spielberg: Bortolotti nieuwe leider na eerste zege in 2024

Met zijn overwinning - de eerste van het seizoen - nam Mirko Bortolotti de leiding over in het algemeen klassement, ten koste van Kelvin van der Linde (Abt-Audi) die vanaf de zeventiende plaats moest starten en uiteindelijk achtste werd.

Bortolotti legde de basis voor zijn zege op een aanvankelijk natte, maar opdrogende baan. De 34-jarige coureur startte vanaf de vierde plaats, maar haalde gelijk in de openingsronde Maximilian Paul in. Daardoor behield hij aanvankelijk de derde plaats, terwijl Engel en Maini hem voor bleven. Die laatste werd in de vijfde ronde ingehaald door Bortoletti en twee ronden later was Engel al aan de beurt. Optimaal gebruikmakend van zijn regenbanden kon de Italiaans vervolgens simpel wegrijden bij de rest van het veld. De situatie veranderde na de pitstops. Engel kwam als eerste van het leidende trio naar binnen, een ronde later gevolgd door Bortolotti en Maini. Toen al het rubber op temperatuur was, won Engel bijna vijf seconden en had hij nog maar ruim twee seconden achterstand op de leider in de race.

Bortolotti geeft Engel geen kans

Op de inmiddels opgedroogde baan toonde de Mercedes-AMG opnieuw de prestaties die het al had laten zien in de training en kwalificatie. Engel verkleinde het gat tot iets minder dan een seconde, maar kon het nooit terugbrengen tot minder dan 0,9 seconde, omdat Bortolotti in zijn Lamborghini geen fout maakte en de overwinning naar huis kon rijden. "Deze trofee krijgt een heel speciale plek, ik voel me geweldig. Dit was waarschijnlijk mijn beste overwinning ooit, gewoon tegen alles en iedereen in", aldus Bortolotti direct na de race.

Achter Bortolotti, Engel en Maini finishte Luca Stolz op de vierde plaats, voor Ayhancan Güven op P5. Kelvin van der Linde leek op weg naar een zevende plaats, maar werd in de slotfase nog ingehaald door Ricardo Feller. Thierry Vermeulen zal deze race snel willen vergeten, hij eindigde op P19.

Met nog drie races te gaan leidt Bortolotti het kampioenschap met tien punten voorsprong op Engel en twaalf punten op Kelvin van der Linde. Op zondag staat de kwalificatie gepland om 9.45 uur en de race op het gebruikelijke tijdstip van 13.30 uur.