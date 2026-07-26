DTM-race 2 Oschersleben: Bortolotti profiteert van Manthey-fout en wint

Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini) wint de tweede race van de DTM (uitslag) in Oschersleben: de Italiaan werkte zich aanvankelijk dankzij een overcut bij de eerste pitstop op naar de tweede plaats en profiteerde daarna van een mislukte bandenwissel bij Manthey-Porsche-coureur Thomas Preining, die de race tot dan toe soeverein had gecontroleerd.

"Ja, helaas gewoon gaaf. Ongelooflijk. Ik moet zeggen, ik kan het niet geloven", juicht Bortolotti bij ProSieben en herinnert eraan: "We weten allemaal hoe moeilijk het jaar voor ons is. In principe waren het anderhalf moeilijke jaren voor mij. Het voelt extreem goed om weer helemaal bovenaan te staan, hier in de DTM."

Het is de vijfde DTM-overwinning voor de Lamborghini-coureur, maar zijn eerste zege sinds oktober 2024, toen hij in Spielberg won. "Daarom ben ik blij dat ik weer helemaal bovenaan het podium sta. Het voelt echt geweldig. En de race was van begin tot eind gewoon een meesterprestatie. Niemand heeft ons iets cadeau gedaan, maar dat willen we ook niet en dat zijn we ook niet gewend. Daarom voelt dit gewoon zo ontzettend goed."

Wittmann mist podium bij thuiswedstrijd van Schubert

Maro Engel (Winward-Mercedes) bezet op zondag de tweede positie, gevolgd door pechvogel Preining, die zich in de slotfase nog moest verdedigen tegen de Schubert-BMW van Marco Wittmann. De man uit Fürth had na zijn uitvalbeurt de dag ervoor de frissere banden, maar vond geen weg voorbij de Manthey-Porsche.

"We hadden natuurlijk iets meer gehoopt van deze race, vooral omdat we een duidelijk bandenvoordeel hadden, maar zoals je ziet hebben we ook dat niet kunnen benutten", is Wittmann, die kampte met een maag-darminfectie, bij ProSieben zichtbaar teleurgesteld. "Mijn doel was op zijn minst een thuispodium voor Team Schubert."

"Ik denk desondanks, als je naar de omstandigheden kijkt, dat het voor mij een van, zo niet het moeilijkste en fysiekste raceweekend was dat ik heb gehad. P4 is een goed resultaat, maar duidelijk, als je erbij zit, wil je natuurlijk om het podium vechten, maar ik denk dat we daar vandaag gewoon de pace niet voor hadden."

Lucas Engstler (Abt-Lamborghini) wordt vijfde, gevolgd door Arjun Maini (HRT-Ford) en Kelvin van der Linde in de Schubert-BMW. Ricardo Feller (Manthey-Porsche), Jules Gounon (Winward-Mercedes) en Matteo Cairolo (Emil-Frey-Ferrari) completeren de top 10.

Engstler valt Preining aan bij de start, maar ...

Net als de dag ervoor zette polesitter Preining zijn poleposition aanvankelijk om in de leiding. Engstler ging weliswaar in de eerste bocht kortstondig voorbij, maar kwam vervolgens licht van de ideale lijn af. Daardoor kon de Manthey-Porsche-coureur aan de binnenkant weer counteren en de koppositie heroveren.

Engstler verdedigde de tweede plaats tegen Arjun Maini, die zich bij de start langs Marco Wittmann had gewerkt. Achter de Schubert-BMW-coureur sloten in de beginfase eerst teamgenoot Kelvin van der Linde, Bortolotti en Engel aan.

Tot het eerste pitstopvenster openging, had Preining - die na zijn overwinning een dag eerder met 20 kilogram succesballast moest rijden - al een voorsprong van iets meer dan een seconde opgebouwd. Engstler reed tussendoor de snelste ronde van de wedstrijd en wist zijn achterstand tijdelijk te verkleinen.

Als eerste coureur dook Nicki Thiim naar binnen voor de eerste pitstop. Na een bandenfout in de kwalificatie moest de Comtoyou-coureur de race nagenoeg vanaf het einde van het veld beginnen en koos daarom voor een alternatieve strategie. De coureurs uit de kopgroep bleven daarentegen duidelijk langer buiten, voordat ze voor hun eerste bandenwissel kwamen.

Bortolotti profiteert van een late pitstop

Kelvin van der Linde was de eerste coureur uit de top 6 in de pits, gevolgd door Maini en Wittmann, die een ronde later stopten. De gehoopte undercut op de kop bleef echter uit, want Preining verdedigde zijn leiding ondanks zijn latere bandenwissel.

Ook Engel en Bortolotti profiteerden van hun late stop en schoven op naar de top 3, terwijl Engstler terugviel naar de vierde plaats. Bij de pitstop van de Abt-coureur liep bovendien door een probleem met de linker wielmoersleutel niet alles volgens plan.

Op de baan bleef de actie net als op zaterdag overzichtelijk. Wel waren er tot aan het tweede pitstopvenster enkele positieduels binnen de top 10, met name tussen Maini en Wittmann om de vijfde plaats, maar beslissende inhaalacties bleven uit.

Ook een lichte regenbui, die rond halverwege de race over het circuit trok, bracht geen veranderingen. Aan kop slaagde Bortolotti er echter in de achterstand op leider Preining tijdelijk tot minder dan een seconde te verkleinen.

Preining verliest zege bij tweede pitstop

De tweede pitstop zorgde uiteindelijk voor de beslissende wending. De top 4 kwam gezamenlijk binnen voor de laatste bandenwissel, maar bij Preining ging de stop volledig mis, omdat het linksachter vastliep. De Manthey-Porsche-coureur verloor in de pits kostbare tijd en viel daardoor terug naar de derde plaats.

Bortolotti nam de leiding over voor Maro Engel. Voor Preining was de strijd om de zege daarmee beslist, in plaats daarvan moest de Porsche-coureur zich in de slotfase verdedigen tegen Wittmann. Met de derde plaats beperkt de DTM-kampioen van 2023 uiteindelijk in elk geval nog de schade.

Maro Engel bouwt zijn leiding in het DTM-klassement met de tweede plaats verder uit. De AMG-coureur (145 punten) ligt nog altijd voor Nicki Thiim (Comtoyou-Aston-Martin, 124 punten) en merkgenoot Lucas Auer (123 punten), die in de Landgraf-Mercedes slechts twaalfde wordt. Thomas Preining (117 punten) staat momenteel op de vierde plaats.

"Ik ben ontzettend blij", geeft klassementsleider Engel bij ProSieben toe. "Het was een supersterk weekend. Maar zoals we al zo vaak hebben gezegd, nu vandaag en ook op de Nürburgring kan nog niemand het kampioenschap winnen. Dus met beide benen op de grond blijven, doorwerken. We zijn ontzettend blij met het weekend."

De volgende twee races van het DTM-seizoen 2026 vinden over drie weken (14 tot en met 16 augustus) plaats op de Nürburgring. Vorig jaar mochten daar de twee voormalige DTM-coureurs Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) op zaterdag en Rene Rast (Schubert-BMW) op zondag de racezeges vieren.