DTM-race 1 op Oschersleben: Thomas Preining wint, Nicki Thiim verliest DTM-leiding

Thomas Preining (Manthey-Porsche) won zaterdag de DTM-race op Oschersleben en pakte daarmee zijn tweede zege van het seizoen. De DTM-kampioen van 2023 startte vanaf poleposition en leidde de race van start tot finish - gecorrigeerd voor de pitstops - over de volledige raceafstand.

"Al met al een perfecte dag, natuurlijk startend vanaf pole en daarna de hele race aan de leiding. Dus mega," zei Preining tegen ran.de. "De auto was echt perfect vanaf de eerste ronde in de training, en strategie, pitstop, vandaag viel alles gewoon op zijn plek. Ik voelde me vanaf het begin op mijn gemak, dus enorm veel dank aan het team en ik hoop natuurlijk dat we hierop kunnen voortbouwen."

Na 40 ronden kwam de "Grello"-rijder 1.601 seconden voor Luca Engstler (Abt-Lamborghini) over de finish. Maro Engel (Winward-Mercedes) eindigde als derde. De vierde plaats ging naar zijn Mercedes-collega Lucas Auer (Landgraf-Mercedes), die Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini) in de slotfase nipt achter zich hield.

Pitstop beslist het: Winward gaat in de fout

Arjun Maini (HRT-Ford) eindigde als zesde, terwijl de zevende plaats werd veiliggesteld door Kelvin van der Linde (Schubert-BMW), die een sterke comeback maakte na zijn zware crash op de Norisring. Timo Glock (Dorr-McLaren) was tevreden met de achtste plaats na een solide race. Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari) en Ricardo Feller (Manthey-Porsche) completeerden de top 10.

Preining won de start vanaf poleposition, terwijl Engel achter hem in bocht één een beslissende inhaalactie op Engstler plaatste. In de openingsronden liep Preining aanvankelijk weg bij zijn achtervolgers, maar daarna voerde Engel zijn tempo op en verkleinde hij het gat naar Preining.

De strijd om de zege werd beslist tijdens de verplichte pitstop, die zowel Preining als Engel na ronde 21 afwerkten. Terwijl Manthey de auto van Preining snel afhandelde, kreeg Engel te maken met een vastgelopen linker voorwiel. Door de trage pitstop verloor hij de tweede plaats aan Engstler.

BoP-frustratie voor Thiim: Norisring-dominator kansloos

Omdat Norisring-dominator Nicki Thiim (Comtoyou-Aston-Martin) niet verder kwam dan de 12e plaats, mede door de ongunstige BoP-classificatie van zijn auto en de succesballast na zijn zeges in Neurenberg. Daarmee nam Engel met de derde plaats de leiding in het kampioenschap over.

"Natuurlijk was de tweede plaats uiteraard mogelijk," vertelde Engel aan ran.de, gefrustreerd door de mislukte pitstop. "We moeten ernaar kijken en analyseren wat daar is gebeurd. Maar tot het einde was het een goede race, een goede dag, en veel punten," besloot hij, uiteindelijk met een positieve conclusie.

De race eindigde vroegtijdig voor Ben Dorr (Dorr-McLaren). In de openingsronde kwam hij in bocht 3 in aanraking met Jules Gounon (Winward-Mercedes). Dorr werd bij het uitkomen van de linkerbocht naar buiten gedrukt en raakte de auto van Gounon, waardoor hij het gras op moest. De daaruit voortkomende lekke band rukte onderdelen van de auto, waarna Dorr de wagen opgaf.

Maro Engel nu aan kop: driestrijd in het kampioenschap

Het contact had ook gevolgen voor Gounon. De Mercedes-rijder ging in de daaropvolgende ronden meerdere keren licht van de baan. Na ronde 27 parkeerde hij zijn auto in de garage.

Marco Wittmann moest zijn Schubert-BMW ook voortijdig opgeven door een lekke band. Eén minuut voordat het pitstopwindow openging, verloor zijn linker voorband luchtdruk.

"We hadden een langzaam leeglopende band. Dat speelde al ongeveer vijf ronden. We dachten dat we de pitstop nog konden halen, maar er kwam steeds meer lucht uit," verklaarde teambaas Torsten Schubert aan ran.de. Wittmann, die zich fysiek ook wat minder voelde, vervolgde de race niet.

Finn Wiebelhaus (HRT-Ford) kon zijn uitmuntende prestatie van de Norisring niet evenaren. Na een zwakke kwalificatie reed hij buiten de puntenposities. In ronde 18 meldde de jongeling over de radio: "Er brandt iets in de cockpit," waarna hij naar de pits ging, waar hij opgaf. Na ronde 17 viel ook Nicolas Baert (Comtoyou-Aston-Martin) uit, vermoedelijk door een technisch defect.

In het rijderskampioenschap leidt Engel nu na negen van de 16 races dit seizoen. Met 125 punten heeft hij een voorsprong van zes punten op Auer (119), die op zijn beurt slechts één punt voor Thiim (118) staat. Na de zege van vandaag staat Preining vierde in de algemene rangschikking (98), al heeft hij al 27 punten achterstand op de leider.