DTM-pole op Zolder voor Rast, Frijns start vanaf P3

Rast is titelverdediger in de DTM en de nummer twee van het huidige kampioenschap met slechts een handvol punten achterstand op de voorlopige nummer één Nico Müller. Die laatste had geen goede kwalificatie, bij zijn eerste poging op Zolder kwam het bijna tot een crash, maar de Zwitser wist de auto op de baan te houden en zijn weg te vervolgen. Een tweede poging op een goede tijd leverde hem slechts de achtste startplaats op.

Ook Frijns maakt overigens nog kans op de titel. De Nederlander verkeert de laatste tijd in blakende vorm en heeft in het kampioenschap nog maar een kleine achterstand op Rast en Müller.

De race start zaterdag om 13.30 uur.

Uitslag kwalificatie DTM Race 1 - Zolder