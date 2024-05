DTM past tijdschema Zandvoort aan vanwege test 24 uur van Le Mans

Het DTM-weekend op Zandvoort – van vrijdag 7 juni tot en met zondag 9 juni – ziet er door de wijzigingen iets anders uit. Aan het programma van de zaterdag is niet gesleuteld, maar de vrijdag en zondag zijn wel aangepast. De race op zondag is verplaatst van het gebruikelijke slot van 13.30 uur naar 17.00 uur. De kwalificatie voor die race vindt niet op zondag, maar op vrijdag plaats. Deze volgt dan direct na de twee vrije trainingen.

Waar de DTM voor de race op de Lausitzring het programma al licht heeft aangepast vanwege wensen van tv-partner ProSieben vanwege het wereldkampioenschap ijshockey, zijn de aanpassingen op Zandvoort het gevolg van de test voor de 24 uur van Le Mans. Die vindt op zondag 9 juni plaats, de tweede racedag van de DTM op Zandvoort. "We wilden de fans het best mogelijke startveld bieden", legt ADAC's autosportdirecteur Thomas Voss uit aan Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. "Daarom hebben we samen met de teams en tv-partner ProSieben besloten om de start van de race op zondag uit te stellen, zodat DTM-coureurs kunnen deelnemen aan de Le Mans-test. Dit zorgt er ook voor dat geen coureur een nadeel heeft in de kampioensstrijd. En idealiter verwelkomen we dan een Le Mans-winnaar in de DTM op de Norisring."

Het verzoek tot het aanpassen van het programma op Zandvoort kwam met name van BMW. Alle drie de BMW-coureurs - René Rast, Sheldon van der Linde en Marco Wittmann – nemen namens WRT ook deel aan de 24 uur van Le Mans. Voor die langeafstandsklassieker is er eerst nog een verplichte test, waar coureurs aan moeten deelnemen om aan de start te mogen verschijnen. Toch zag de ADAC in eerste instantie geen reden om het tijdschema aan te passen, aangezien deze drie BMW-coureurs vanwege hun FIA Platinum-status in theorie om dispensatie konden vragen. Voorwaarde voor zo'n uitzondering is volgens het WEC-reglement wel dat de coureurs niet aan de test kunnen deelnemen, omdat zij al bij een 'andere belangrijke wedstrijd' aanwezig zijn.

De Le Mans-test is echter van groot belang voor de teams om ook alvast de nodige meters te maken ter voorbereiding op het echte werk een week later. BMW heeft nog wat moeite met het Hypercar-project en kan dus al het testwerk goed gebruiken. Ook wil het Duitse merk Rast graag bij de test hebben, aangezien de 37-jarige coureur al ervaring heeft in de prototypes op het Circuit de la Sarthe. ADAC heeft nu dus besloten om de tweede DTM-race op Zandvoort naar het einde van de middag te verplaatsen. Daardoor kunnen de coureurs die zowel in de DTM als op Le Mans rijden op zaterdagavond naar Frankrijk vliegen. Na de test op zondagochtend kunnen ze dan weer snel terug naar Nederland om deel te nemen aan race twee. Naast de BMW-coureurs staan ook Mirko Bortolotti, Jack Aitken en Kelvin van der Linde op de inschrijflijst van Le Mans.