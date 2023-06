DTM past pitstopregel aan die Preining de zege kostte op Oschersleben

Thomas Preining leek in de tweede race op Motorsport Arena Oschersleben op weg naar de zege in zijn Porsche Manthey EMA, maar hij kreeg van de wedstrijdleiding een long lap-penalty vanwege een overtreding bij de pitstop. Hij moest daardoor voor een deel van de baan, tussen bocht 3 en 4, op de pit-limiter rijden en zakte terug tot de derde plek. Hij kon vervolgens niet meer terugslaan en moest dus genoegen nemen met die derde plaats.

In de herhaling van de vermeende overtreding in de pitstraat leek echter niets verkeerds te zijn gebeurd. Pas na de race werd duidelijk waarom de straf werd uitgedeeld. Een van de Manthey EMA-monteurs zou namelijk het linker achterwiel even op de grond hebben gelegd in de pitstraat, toen hij zijn brandwerende pak dichtdeed. In de regels staat echter dat de banden in de pitstraat zelf te allen tijde in de lucht moeten blijven middels mankracht. Preining was niet de enige coureur die dat weekend bestraft werd voor dit vergrijp in de pitstraat.

Deze regel werd geïntroduceerd om te voorkomen dat banden in de pitstraat op de grond klaargelegd worden voor de pitstop, aangezien deze dan geraakt zouden kunnen worden door andere auto's. Lang heeft deze regel het niet volgehouden, aangezien de DTM na de openingsraces op Oschersleben heeft besloten om deze regel te herzien. Wedstrijdleider Sven Stoppe heeft in een toelichting voorafgaand aan het weekend op Zandvoort aangegeven dat de monteurs nog steeds verplicht zijn om het achterwiel vast te houden nadat ze over de lijn naar de werkstrook zijn gegaan. De eis dat het wiel in de lucht moet worden gehouden (en dus de grond niet mag raken) is echter komen te vervallen. In plaats daarvan mogen de monteurs nu 'het achterwiel in kwestie op het loopvlak of een deel van het loopvlak op het oppervlak van de werkstrook plaatsen'. Daarbij komt dat deze niet de hele tijd met beide handen hoeft worden vastgehouden. Monteurs kunnen nu 'het wiel met ten minste één hand en met gebruik van eigen spierkracht in positie stabiliseren'.

De DTM gelooft met deze wijzigingen niet de veiligheid van personeel in de pitstraat in gevaar te brengen. Tevens wil de raceklasse niet dat de monteurs de zware banden tot wel anderhalve minuut moeten vasthouden totdat de auto de pitstraat heeft bereikt, om vervolgens geen kracht te hebben tijdens de pitstop.

Long lap-penalty

De DTM heeft dit jaar het voorbeeld van de MotoGP gevolgd en een long lap-penalty ingevoerd. Deze werd dus ook al op Oschersleben uitgedeeld. Coureurs moeten dan in een van tevoren vastgelegde zone op de pit-limiter rijden, waardoor zij dus veel tijd verliezen. Op die manier liep Preining immers de zege mis in race 2. Dat hij derde werd, was toch nog een geluk te noemen. In het reglement is namelijk vastgelegd dat een coureur 'niet vaker dan één keer over de finishlijn' mag rijden voordat deze straf wordt ingelost. Preining reed twee ronden voordat hij de straf inloste, maar daar werd geen actie op ondernomen door de wedstrijdleiding.

Naar verluidt wilde de wedstrijdleider mild zijn omdat dit de eerste keer is dat deze regel gebruikt werd. Het was een volledig nieuwe procedure voor teams die geen ervaring hebben in de GT Masters, waar deze regel al langer bestaat. Met het DTM-weekend op Zandvoort in het vooruitzicht op 24 en 25 juni is het wel de vraag of er nog steeds mild wordt opgetreden tegen het overtreden van deze regel.