DTM overweegt maximum van zes wagens per merk in 2023

Na de seizoensfinale van het 2022-seizoen op Hockenheim, is organisator ITR al begonnen met het werken aan de volgende jaargang. 2023 wordt het derde seizoen waarin er met GT3-bolides wordt gereden. Eerder werd al bekend dat de ITR overweegt om teams met maar een wagen niet meer toe te laten. Nu ligt er ook een plan op tafel om een harde limiet te stellen van maximaal zes wagens per fabrikant, om een meer gebalanceerd veld te krijgen. Hoewel de ITR tot nu toe weigert om in te gaan op deze suggestie, hebben bronnen aan Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com, verteld dat dit idee wel degelijk al besproken is.

Momenteel zou deze limiet alleen Mercedes raken, dat met acht auto’s hofleverancier was in het kampioenschap. Limieten aan de infrastructuur op banen zoals de Lausitzring worden gezien als de hoofdreden om een limiet te stellen aan het aantal deelnemers. “Ik ben bang dat we niet alle teams mee kunnen laten doen”, vertelde ITR-baas Gerhard Berger aan Motorsport.com. “Alles tussen de 26 en 30 wagens is goed, maar we focussen ons op kwaliteit. Dat moet blijven waar het is. Er is een aantal racebanen waar de ruimte in de pitstraat gelimiteerd is. Daarbij willen we altijd een buffer hebben voor een goede gastrijder. Het ideale aantal is 28. Met dertig wagens wordt het erg krap.”

Onderhandelingen met merken

Audi en BMW reden in 2020 nog DTM en hebben toen meteen toegezegd dat ze vanaf 2021 minimaal twee jaar deel zouden nemen met GT3-reglementen. Mercedes was toen al gestopt, maar kondigde later ook aan dat het in ieder geval twee jaar met fabriekssteun terug zou keren in DTM. Berger zegt dat de onderhandelingen met merken goed verlopen kijkend naar hun betrokkenheid bij de DTM volgend jaar, en denkt dat het kampioenschap een attractieve bestemming is geworden voor automerken vanwege lagere operationele kosten vergeleken met het Class 1-tijdperk. “Iedereen is blij met wat ze voor het investeren in de DTM terugkrijgen. Iedereen is zich er ook van bewust dat dit niet automatisch zo gaat. Het regent niet ineens merken die fabriekssteun geven, maar ik heb constructieve gesprekken met alle merken.”

Bij de finale van afgelopen seizoen waren vertegenwoordigers van Toyota te gast, waaronder Hypercar-programma-baas Rob Leupen en Kamui Kobayashi, een voormalig winnaar van de 24 uur van Le Mans en teambaas van het FIA World Endurance Championship-team van Toyota. Eerder werd de Toyota GR GT3 als concept onthuld. De wagen zou in 2024 zijn debuut kunnen maken bij klantenteams. Voormalig sportscar-directeur bij Porsche Pascal Zurlinden, die nu bij Multimatic werkt, was ook aanwezig op Hockenheim. Multimatic is betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe Ford Mustang GT3, die ook in 2024 zal debuteren. Berger zou het mooi vinden om meer merken van buiten Duitsland in de DTM te zien. Afgelopen jaar waren dat alleen Ferrari en Lamborghini. “Het zou mooi zijn om een Engelse, Amerikaanse en Japanse fabrikant te zien.”