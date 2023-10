DTM overweegt kwalificatie in te korten en tests in de ban te doen

De DTM kwam dit jaar in handen van ADAC en het betekende dus een flink leerjaar voor de promotor van de Duitse raceklasse. In Hockenheim wacht de laatste race van het seizoen, maar er wordt nu al flink nagedacht over wijzigingen voor 2024. ADAC wil vasthouden aan het principe van één coureur per auto en het lijkt voor de hand liggend dat er ook dan twee races per weekend zullen zijn. Wel wil de organisatie kijken naar mogelijkheden om de kosten te verminderen.

"We moeten de kosten blijven beperken, maar niet ten koste van de show", aldus ADAC-motorsportbaas Thomas Voss. Bij de mogelijke wijzigingen voor 2024 speelt de kwalificatie een centrale rol. Een van die ideeën is om de start van die kwalificatie door te schuiven. Nu staan deze rond 9 uur 's ochtends op de planning, wanneer veel fans de weg naar het circuit nog niet gevonden hebben. In plaats daarvan zou deze dan direct voor de race ingepland worden, met als gevolg dat de sessie ingekort wordt tot tien tot vijftien minuten.

Daardoor zou de vrijdag geschrapt kunnen worden, aangezien de vrije trainingen dan plaatsvinden op de ochtend voorafgaand aan de races. Het zou bovendien tot meer spektakel moeten leiden, aangezien coureurs dan direct na de kwalificatie - die dan rond 13.00 uur zou beginnen - naar de startgrid kunnen voor de race die om 13.30 uur begint. Aan de andere kant zorgt dat wel voor uitdagingen voor de teams, aangezien zij dan weinig tijd hebben om zich op de race voor te bereiden. Tevens is de aanloop naar de race voor de uitzending dan een stuk korter. Desondanks klinkt tv-partner ProSieben positief over dit voorstel. "Ik vind het een opwindend idee vanuit tv-oogpunt, dan zouden we één live-evenement erbij hebben in het programma", zegt Alexander Wölffing, hoofd motorsport bij ProSieben, tegen de Duitse zusterpublicatie van Motorsport.com, Motorsport-Total.com. "Dat zou bovendien een unique selling point zijn voor DTM." Wel moet er nog gekeken worden naar de exacte implementatie en wat dat zou betekenen voor de uitzendingen.

Tests in de ban

Het idee is overigens ook positief ontvangen door enkele teams. "Het zou de show flink verbeteren en het zou geweldig zijn voor de toeschouwers", aldus een van de teambazen. Een ander voorstel is om de kwalificatie in te korten. Deze duurt nu twintig minuten, maar zou dan slechts tien minuten duren om het compacter en spannender te maken. Het is echter de vraag of daar veel steun voor zal zijn. Met name Mercedes-AMG zou dan een tegenstander kunnen zijn van dit plan, aangezien de banden op de GT3-auto van het Duitse merk niet zo makkelijk op temperatuur komen als bij de concurrentie. Bandenwarmers zijn verboden in de DTM, waardoor Mercedes-coureurs in zo'n kwalificatie minder tijd hebben om een perfecte ronde neer te zetten.

Over die banden is ook nog wat te doen, aangezien er ook al gesproken wordt over het in de ban doen van testdagen. Momenteel geven DTM-teams veel geld uit aan privétests die veelal plaatsvinden op circuits waar de DTM naar afreist. ADAC wilde begin dit jaar niet denken aan een ban, aangezien dit moeilijk te controleren valt omdat de GT3-bolides in vele andere raceklassen worden ingezet.

"Ik heb ooit geleerd: wat je niet kunt controleren, kun je ook niet verbieden", aldus Voss. De teams hebben voorgesteld om in plaats van de Pirelli-banden te gebruiken die ook in andere GT3-klassen gebruikt worden, te rijden met zogenaamde 'Confidential Tyres'. Op dit moment werken meerdere fabrikanten hieraan, waaronder Pirelli, met name voor de Nürburgring-Nordschleife. Op deze manier zou een team dat zonder toestemming test sneller veroordeeld kunnen worden. Het probleem daarbij is dat de SRO, die de Balance of Performance in de DTM verzorgt, zich baseert op andere GT3-klassen waarin met de Pirelli P Zero DHF-band gereden wordt. Daardoor zou SRO een eigen BoP moeten vaststellen voor de DTM en dat op basis van veel minder data. De kans dat dit gebeurt, wordt daarom ook laag ingeschat.