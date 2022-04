DTM-opener 2022 Portimao: Tijden, kalender, puntentelling en meer

Na een lange winter gaat het seizoen 2022 van de DTM dit weekend van start. Het seizoen trapt af in Portimao, waar op dinsdag en woensdag getest werd en zaterdag en zondag de eerste races van het jaar op het programma staan. Het veld is met dertig auto’s op z’n zachtst gezegd imposant te noemen. Grote namen verschijnen in Portugal aan het vertrek, waaronder regerend kampioen Maximilian Götz, rallylegende Sebastien Loeb, meervoudig DTM-kampioen René Rast, GT-expert Laurens Vanthoor en nog vele andere toppers.

Tijdschema DTM Portimao

Datum Sessie Tijden Vrijdag 29 april Eerste vrije training 11.10u - 11.55u Vrijdag 29 april Tweede vrije training 15.35u - 16.20u Zaterdag 30 april Kwalificatie race 1 10.05u - 10.25u Zaterdag 30 april Race 1 13.30u - 14.30u Zondag 1 mei Kwalificatie race 2 10.05u - 10.25u Zondag 1 mei Race 2 13.30u - 14.30u

Merken in de DTM

De DTM is in 2021 overgestapt op het GT3-reglement. Daardoor is het voor veel merken gemakkelijker om toe te treden, aangezien de GT3-regels wereldwijd in vele kampioenschappen worden toegepast. Dit heeft erin geresulteerd dat er in 2022 zes fabrikanten aan de start verschijnen: Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes en Porsche. Met een Balance of Performance worden de prestaties zo veel mogelijk gelijk getrokken, zodat alle merken evenveel kans maken op de overwinning.

Waar kan ik de DTM op televisie kijken?

Ziggo heeft in Nederland de uitzendrechten voor de DTM in handen. De provider zendt de races van de prestigieuze klasse het gehele seizoen live uit op het speciale Racing-kanaal. Deze zender is enkel te zien door klanten met het Ziggo Sport Totaal-pakket. Via het gratis te ontvangen kanaal 14 is de DTM dit jaar niet te zien.

In Duitsland wordt de DTM-actie uitgezonden via ProSieben. Deze zender zit bij geen enkele Nederlandse provider in het standaardpakket. Bij KPN, T-Mobile en Delta is de zender wel via een aanvullend abonnement aan te schaffen.

Streamen met DTM Grid

Ziggo heeft in de exclusiviteitsdeal met de DTM bedongen dat ook de streamingdienst DTM Grid in Nederland niet beschikbaar is. Dat houdt in dat het platform een geo-block heeft en de actie daardoor niet gevolgd kan worden. Datzelfde geldt voor de uitzendingen op het YouTube-kanaal van de DTM. De samenvattingen die later op de dag online verschijnen, zijn wel te zien.

DTM-kalender 2022

Datum Circuit 29 april - 1 mei Portimao 20 - 22 mei Lausitzring 17 - 19 juni Imola 1 - 3 juli Norisring 26 - 28 augustus Nürburgring 9 - 11 september Spa-Francorchamps 23 - 25 september Red Bull Ring 7 - 9 oktober Hockenheimring

Puntentelling DTM

De puntentelling voor de DTM-races werkt hetzelfde als in de Formule 1. Dat houdt in dat de winnaar 25 punten mag bijschrijven, gevolgd door 18 punten voor de nummer 2 en 15 punten voor de nummer 3. De overige rijders in de top tien krijgen achtereenvolgens 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt. Er is geen bonuspunt voor de snelste raceronde, maar wel worden er punten uitgedeeld na de kwalificatie. De polesitter ontvangt drie punten, de nummer 2 krijgt er 2 en de coureur op P3 krijgt 1 punt.

Deelnemerslijst DTM 2022

Team Aantal auto's Auto Coureurs Winward Racing 3 Mercedes-AMG GT3 Maximilian Götz Lucas Auer David Schumacher Haupt Racing Team 2 Mercedes-AMG GT3 Luca Stolz Arjun Maini GruppeM Racing 2 Mercedes-AMG GT3 Maro Engel Mikael Grenier Mücke Motorsport 1 Mercedes-AMG GT3 Maximilian Buhk Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS GT3 Evo II Kelvin van der Linde Rene Rast Ricardo Feller Team Rosberg 2 Audi R8 LMS GT3 Evo II Nico Müller Dev Gore Attempto Racing 1 Audi R8 LMS GT3 Evo II Marius Zug Walkenhorst Motorsport 2 BMW M4 GT3 Marco Wittmann Esteban Muth Schubert Motorsport 2 BMW M4 GT3 Sheldon van der Linde Philipp Eng Grasser Racing Team 4 Lamborghini Huracan GT3 Evo Mirko Bortolotti Clemens Schmid Rolf Ineichen Alessio Deledda T3 Motorsport 2 Lamborghini Huracan GT3 Evo Nicki Thiim Esmee Hawkey SSR Performance 2 Porsche 911 GT3 R Laurens Vanthoor Dennis Olsen Team Bernhard 1 Porsche 911 GT3 R Thomas Preining AF Corse 2 Ferrari 488 GT3 Evo Felipe Fraga Nick Cassidy Sebastien Loeb (invaller) Totaal 29