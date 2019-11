DTM onthult futuristisch concept voor nieuwe klasse

De organisatie achter de snelste toerwagenklasse ter wereld overweegt om vanaf 2022 met hybride-technologie aan de slag te gaan, maar heeft nu een concept onthuld voor wagens die aangedreven worden door “een batterij of waterstof”. Men mikt op een wagen met zo’n 1.000 pk en topsnelheden van 320 kilometer per uur. Die cijfers zijn een significante verbetering ten opzichte van de huidige Class One-bolides, die zo’n 600 pk hebben met een topsnelheid van 200 kilometer per uur.

De DTM heeft momenteel een verplichte pitstop voor een bandenwissel, maar voor dit futuristische kampioenschap heeft men een eenmalige stop in gedachten waarbij de batterij opgeladen wordt. Dit moet gedaan worden met een ‘industriële robot’ die de banden wisselt maar waar ook de batterij of waterstoftank vervangt. De organisatie van de DTM gelooft dat deze conceptklasse ‘een unieke kans is voor fabrikanten die in de toekomst eigen high-performance elektrische wagens willen bouwen’.

“Dit is een innovatief concept”, zegt DTM-voorzitter Gerhard Berger. “Je moet ver vooruitkijken om de toekomst van de motorsport vorm te geven, we moeten de fans een alternatief bieden voor het huidige assortiment. Het is evident dat de focus van fabrikanten in de racerij steeds meer naar dergelijke alternatieven verschuift. Hybride- en elektrische wagens hebben inmiddels een belangrijk aandeel op de markt, maar het ontbreekt nog aan echt nieuwe en inspirerende concepten. We voeren nu gesprekken met een groot aantal bedrijven uit de automotive-wereld en mogelijke leveranciers om te kijken of ze bij dit project betrokken willen zijn. Met dit project willen we laten zien dat we open staan voor de toekomst en dat we fabrikanten iets nieuws te bieden hebben.”