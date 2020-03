VIDEO: Prachtige DTM-onboard op de Nürburgring Nordschleife

Nagenoeg alle actiebeelden vanaf de Nordschleife zijn enerverend. Dat ligt vooral aan het iconische circuit. Maar als je daar ook nog een DTM-bolide en een helmcamera bij optelt, is het plaatje wel zo'n beetje compleet. Augusto Farfus kreeg in 2016 de eer om een ronde in de BMW M4 DTM af te werken. De gebruikte helmcamera zorgde voor adembenemende beelden, waarin het bloedsnelle karakter van de Nordschleife pas echt goed tot z'n recht komt. Bekijk hieronder het fraaie resultaat: