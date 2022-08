De kwalificatie op zaterdag moest worden afgelast vanwege dichte mist boven de Nürburgring. Daarom werd de stand in het kampioenschap als uitgangspunt genomen voor de eerste race. Omdat het weer in de Eifel er in de tussentijd niet beter op was geworden, ging dat treffen bijna vier uur later dan gepland - om 17.15 uur - van start.

Zondag was het veel beter weer op de Nürburgring en dus werd er ‘s ochtends wel gewoon gekwalificeerd. Dat deed Sheldon van der Linde, die met zijn overwinning op zaterdag de leiding in het klassement heroverde, het beste van iedereen. De Zuid-Afrikaan topte de tijdenlijst met een 1.25.945. Daarmee bleef hij zijn broer Kelvin met een verschil van tien duizendsten van een seconde voor.

Dennis Olsen en Mirko Bortolotti delen de tweede startrij. Ze noteerden allebei dezelfde tijd - 1.25.973 - maar omdat de Noor dat eerder deed, mag hij voor de Italiaan plaatsnemen op P3. Thomas Preining (P5) en Philipp Eng (P6) bleven ook binnen één tiende van polesitter Van der Linde. De verschillen waren sowieso bijzonder klein in deze kwalificatie: met uitzondering van Alessio Deledda (+1,294) en Theo Oeverhaus (+1,425) eindigde iedereen in het 28-koppige DTM-veld binnen één seconde van Van der Linde.

De tweede race van het DTM-weekend op de Nürburgring begint zondag om 13.30 uur.

DTM Nürburgring, de uitslag van de kwalificatie voor de tweede race: