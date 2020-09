Müller verslaat Frijns tijdens tweede DTM-race op de Nürburgring

Nadat hij op zaterdag zijn derde zege van het seizoen behaalde, mocht Frijns na een sterke kwalificatie weer van pole-position starten tijdens de tweede race op zondag. De Limburger consolideerde in de eerste ronde terwijl titelconcurrent Nico Müller een plekje won ten opzichte van Ferdinand Habsburg en zo op de tweede plaats terechtkwam. Frijns kon zich niet losrukken van Müller en zag zijn teamgenoot in de zevende ronde langszij komen en moest onmiddellijk lossen. Ook René Rast, de derde man in het wereldkampioenschap, vond de aansluiting bij Frijns.

In de veertiende ronde was Müller de eerste van de koplopers die binnenkwam, Frijns volgde een ronde later. De man uit Maastricht kwam tussen Müller en Rast weer terug op de baan, het bleef een status quo aan de kop van het veld. Rast kon het tempo van de Nederlander echter niet volgen en zo werd het veld steeds verder uitgestrekt op de Sprint-configuratie van de Nürburgring.

Müller reed de wedstrijd uiteindelijk zonder veel problemen uit en pakte de overwinning, Frijns werd tweede voor Rast en Sheldon van der Linde. Marco Wittmann eindigde op de vijfde plaats voor Ferdinand Habsburg en Mike Rockenfeller. Timo Glock werd achtste voor Loïc Duval en Jonathan Aberdein.

Robert Kubica haalde de finish van de race niet. Hij kreeg na de openingsfase al een straf omdat hij niet goed op zijn startplek stond. Aan het eind van de achtste ronde kwam de voormalig Williams F1-coureur binnen met technische problemen.

