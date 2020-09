Frijns pakt tweede DTM-zege met masterclass op de Nürburgring

Een dag na de dominante zege van kampioenschapsleider Müller en een vliegles voor Frijns - bij een inhaalpoging op Rast - mochten de matadoren het op zondag nogmaals proberen op de Grand Prix lay-out van de Nürburgring. Om nog maar eens te tonen dat Abt dit jaar de lakens uitdeelt in de DTM, wisten beide coureurs van dat team de volledige eerste startrij te bezetten: Müller voor teamgenoot Frijns, die in de kwalificaties sowieso erg goed op dreef is in 2020.

Abt-duo rijdt met speels gemak weg in openingsfase

Bij de start deed Müller echter wat hij al dit hele seizoen doet: foutloos blijven. De titelfavoriet kwam goed van zijn plek, pakte kopstart en wist ook meteen een gaatje van een seconde te trekken naar zijn naaste belager. Die naaste belager luisterde toen nog naar de naam Frijns. De Limburger wist zijn startplek zelf ook te behouden, al moest hij daarvoor in de eerste bochtencombinatie nog wel even afrekenen met Rast. Beide coureurs kwamen elkaar op zaterdag al meermaals en ook hardhandig tegen, al bleef fysiek contact op zondag uit.

Frijns hoefde zich slechts eenmaal breed te maken met zijn blauwe Audi RS5, daarna was het gevaar wel geweken. Sterker nog: in de eerste stint toonden de Abt-mannen zich andermaal een klasse apart. Müller bepaalde het tempo en zag Frijns als enige man in zijn spiegels volgen. Regerend kampioen Rast zag de Audi-collega's in deze fase van de wedstrijd juist steeds kleiner worden aan de horizon, een nieuwe realiteit voor de veelwinnaar in de Duitse merkenklasse.

Frijns ontketend in tweede stint, Müller valt naast het podium

Na de verplichte pitstops moest Rast de blik zelfs even naar achteren richten. Mike Rockenfeller legde hem het vuur aan de schenen, al hield Rast op koude banden stand. Helemaal vooraan begonnen de panelen ook langzaam aan te verschuiven. En wel in het voordeel van Frijns. Müller kreeg een ronde eerder nieuw rubber dan Frijns, hetgeen hem in eerste instantie een iets grotere voorsprong opleverde. Na zijn eigen pitstop ging Frijns er echter goed voor zitten. De Limburger toonde zich ontketend om het gat te dichten. Dat lukte op imponerende wijze, waarna hij zijn teamgenoot ook meteen duidelijk maakte sneller te zijn. Frijns plakte een ronde aan de bumper van Müller, waarna het bij het aanremmen voor de chicane bingo was.

Frijns naar de kop, na alle pitstops van mannen die langer doorreden ook daadwerkelijk op het asfalt. Eenmaal in vrije lucht en aan de leiding nam Frijns het commando met veel machtsvertoon over. De enige Nederlandse deelnemer reed onbedreigd naar zijn tweede DTM-zege en zag alle tegenstrevers pas na de finish terug. Een absolute masterclass in de Eifel.

Bij die tegenstrevers werd de malheur trouwens nog groter voor Müller. Hij kreeg in de tweede stint als bij een wonder problemen met de bolide, ofwel met de Audi zelf ofwel met het Hankook-rubber. Het leverde een buitenkansje voor Rast op. De Duitser wist Müller ook nog binnen te hengelen en inclusief een eigen foutje met speels gemak te verslaan voor P2. De gifbeker was daarmee nog niet leeg voor de man in de groen-witte Abt-auto. In extremis kwamen ook Rockenfeller en Duval nog langszij zeilen. 'Rocky' legde beslag op de laatste podiumplek, terwijl Duval als vierde over de meet kwam. Müller moest na hangen en wurgen genoegen nemen met P5.

DTM Nürburgring race 2 - uitslag: