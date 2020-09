Müller domineert DTM-race Nürburgring, Frijns P5 na duel met Rast

Een week na het fraaie raceweekend in Assen mochten de DTM-coureurs alweer aan de bak. Waar het 'snelle en vloeiende' TT Circuit al op goedkeuring van de rijders kon rekenen, krijgen ze dit weekend opnieuw een prachtige baan voorgeschoteld: de Nürburgring. Het eerste van twee weekenden aldaar vindt plaats op de Grand Prix lay-out van het circuit in de Eifel.

Kampioenschapsleider Nico Müller veroverde zaterdagochtend pole-position voor de eerste race van het weekend en wist dat te verzilveren met kopstart. René Rast sloot als tweede aan, voor Frijns. De Limburger wist zijn derde stek vast te houden, al moest hij daarvoor wel de sterk gestarte Mike Rockenfeller van het lijf houden in de eerste bocht. Daarna probeerde Frijns voor het eerst aan te dringen bij Rast, maar in deze fase nog zonder succes. De Nederlander moest zich tijdens de eerste stint op gepaste afstand schikken op plek drie. Een wapenstilstand.

Beklijvende strijd tussen Frijns en Rast eindigt in tranen

Een half uur lang volgde er status-quo aan de kop. Op het moment dat Müller naar binnen ging voor de verplichte pitstop, kwam daar verandering in. En hoe, het bleek het startsein voor een half uur boordevol spektakel. Terwijl de Zwitser voor nieuw rubber koos, zette zijn Abt-teamgenoot Frijns juist de aanval in bij Rast en met succes. Het ging hard tegen hard tussen beide Audi-coureurs, waarbij Rast naast de baan werd gedwongen maar de wedstrijdleiding het geheel door de vingers zag. Dat gold ook voor het tweede gevecht tussen dezelfde coureurs, meteen na de verplichte pitstops van beide kemphanen. Ditmaal wist Rast de positie terug te pakken, al ging dat wederom gepaard met fysiek contact.

Het zou een voorbode blijken van een vermakelijke slotfase. Terwijl titelfavoriet Müller onbedreigd naar winst reed, vochten Rast en Frijns daarachter nog maar eens een robbertje uit. Beide coureurs passeerden eerst Rockenfeller, waarna er een strijd op leven en dood om P2 volgde. Frijns was rondenlang sneller, maar Rast verdedigde met verve. Vroeg of laat zou Frijns het echter proberen. Met nog een kleine tien minuten op de klok bleek het moment daar, de langverwachte aanval volgde. Bij het aanremmen voor de eerste bocht dook Frijns laat aan de binnenkant, hetgeen te optimistisch bleek. Frijns raakte de kerbstones aan de binnenkant namelijk, kwam met vier wielen los van de grond en spinde bij de landing. De tweede plek was daarmee definitief voor Rast, Frijns moest genoegen nemen met P5 achter Rockenfeller. Door het moment van de coureur uit Maastricht kreeg Marco Wittmann de laatste podiumplek in de schoot geworpen. Allemaal op gepaste afstand van de ongenaakbare Müller. Aan de andere kant van het spectrum eindigde Robert Kubica kansloos achteraan.

DTM Nürburgring race 1 - uitslag