DTM Nürburgring: Stolz onbedreigd naar eerste zege

Na hun dubbelzege op zaterdag - met Sheldon als winnaar en Kelvin als nummer twee - bezetten de Van der Linde-broers ook de voorste startrij voor het tweede bedrijf op de Nürburgring. Sheldon was alert en behield de leiding bij de rollende start, maar Kelvin viel terug naar de vierde plek. De oudste van de twee broers zag Philipp Eng en Dennis Olsen, als respectievelijk vijfde en derde gestart, passeren. Kelvin kon zich daarvan niet herstellen. Sterker nog, in de tweede ronde verloor hij opnieuw twee posities: ditmaal aan Thomas Preining en Luca Stolz.

Een belangrijk moment in de wedstrijd vond plaats in de vierde ronde. Vlak nadat Maro Engel en Nick Cassidy met elkaar in botsing waren gekomen (met eerstgenoemde als uitvaller), maakten ook David Schumacher en René Rast contact. De zoon van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher probeerde in de laatste bocht binnendoor te gaan bij de drievoudig DTM-kampioen, maar er was geen ruimte en voor beide rijders eindigde het in tranen. Om de gestrande wagens te kunnen bergen, moest de safety car eraan te pas komen.

Dat was voor Cassidy en Dev Gore, die in de tweede ronde een technisch probleem kreeg en daardoor bijna een ronde stilstond op de baan, aanleiding om een pitstop te maken. Daarbij stonden ze wel enige tijd voor een rood licht, omdat de pitstraat nog gesloten was. Een ronde later, nog steeds onder neutralisatie, kwamen ook veel andere coureurs naar binnen voor hun pitstop. Cassidy had geen succes met zijn undercut-poging; hij bleek te veel tijd te hebben verloren voor het rode licht.

Uiteindelijk maakte iedereen zijn pitstop tijdens de safety car, met uitzondering van één man: Theo Oeverhaus. De BMW-coureur maakt dit weekend zijn debuut in de DTM en is met zijn 17 jaar de jongste rijder ooit in het Duits toerwagenkampioenschap. Oeverhaus besloot meteen zijn moment van faam te pakken door buiten te blijven tijdens de safety car-fase. Derhalve mocht hij het veld aanvoeren bij de herstart in de tiende ronde, voor Stolz, Sheldon, Olsen, Lucas Auer en Kelvin.

Lang kon Oeverhaus niet genieten van zijn koppositie: hij viel snel terug tot een positie in het middenveld. Stolz pakte de leiding, terwijl ook Sheldon een slechte herstart kende. De leider in het klassement tuimelde terug naar de negende plek. Olsen sloot achter Stolz aan op P2, gevolgd door Auer, Kelvin en Mirko Bortolotti in de top-vijf. Eng, in het begin van de race nog tweede, ging bij de herstart van de baan en zou in de twaalfde ronde uitvallen in de pitbox. Daar baalde de Oostenrijker flink van, getuige de klap die hij zijn BMW gaf.

Stolz had nog nooit een race gewonnen in de DTM, maar daarvan was zondag weinig te merken in de Eifel. De Mercedes-rijder reed soeverein weg bij de concurrentie en stelde probleemloos zijn eerste overwinning in het Duits toerwagenkampioenschap veilig. Olsen eindigde op 4,5 seconde als tweede, Auer pakte de laatste podiumplek. Kelvin stond voortdurend onder druk van Bortolotti, maar trok zijn vierde plaats wel over de streep. Met nog drie ronden te gaan, waagde Bortolotti een ultieme poging maar moest dat bekopen met een lekke band en een uitvalbeurt. Maximilian Götz profiteerde en completeerde achter Kelvin de top-vijf.

Sheldon finishte uiteindelijk als negende, maar behoudt de leiding in het klassement. Hij heeft nu zelfs 21 punten voorsprong op zijn naaste belager Bortolotti: 110 om 89. De DTM gaat in het weekend van 10 en 11 september verder op het circuit van Spa-Francorchamps.

De uitslag van de tweede DTM-race op de Nürburgring: