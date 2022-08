DTM Nürburgring: Dubbelzege Van der Linde na lang oponthoud

Hoewel het nog zomer is, was het weer in de Eifel zaterdag niet best. Er hing dichte mist boven de Nürburgring en om die reden ging er 's ochtends een streep door de kwalificatie voor de eerste race. Als startopstelling werd de stand in het kampioenschap gebruikt. Mirko Bortolotti mocht dus op pole-position starten, met Sheldon van der Linde naast zich op P2.

De eerste race had om 13.30 uur van start moeten gaan, maar het weer was er in de tussentijd niet beter op geworden. Het zicht was nog altijd te slecht om te kunnen racen en dus kon de wedstrijdleiding niet anders dan de start uitstellen. Ook in de eerste uren daarna trok de mist niet weg en dus kwam het doorgaan van de race steeds verder op de tocht te staan. Maar de fans die bleven zouden uiteindelijk beloond worden: om 17.15 uur werd het veld dan eindelijk losgelaten voor de formatieronde en zou er geracet worden.

Felipe Fraga schoot uitstekend uit de startblokken. De Braziliaan startte als zesde, maar kreeg zijn banden sneller op temperatuur dan de concurrentie en profiteerde daar maximaal van: hij ging al voor het einde van de eerste ronde aan de leiding. De strijd om de winst leek vervolgens te gaan tussen leider Fraga en achtervolger Bortolotti, maar in ronde 29 van de 38 ging het mis.

Bortolotti leek sneller te zijn dan Fraga en deed aan de binnenkant van de laatste bocht een aanval, maar laatstgenoemde gooide de deur dicht en dat eindigde in tranen. Beide rijders spinden en zouden de finish niet halen. Sheldon van der Linde profiteerde en stelde zijn derde zege van het seizoen veilig, waarmee hij de leiding in de tussenstand heroverde. Zijn broer Kelvin van der Linde eindigde als tweede, mede door voor een late pitstop te opteren. Ricardo Feller maakte het podium compleet.

Zondag is er nog een DTM-race op de Nürburgring. Deze staat gepland voor 13.30 uur.

De uitslag van de eerste DTM-race op de Nürburgring: