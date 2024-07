Thiim behaalt eerste DTM-zege op Norisring, Vermeulen net buiten punten

Nicki Thiim is de eerste coureur waarvan de vader ook een DTM-race wist te winnen, want vader Kurt Thiim was in de jaren 80 een van de toprijders in de klasse. Thiim junior kende sowieso een goede zondag, want eerder op de dag legde hij nog beslag op de pole. Deze verzilverde hij met een knappe zege, waarmee hij zijn topvorm onderstreept.

Net als op zaterdag verliep het eerste deel van de race rustig, want de top-vier op de grid behield zijn positie bij de start.Thiim behield de leiding voor teamgenoot Mirko Bortolotti, Maro Engel en kampioenschapsleider Kelvin van der Linde. Daarachter bevond Luca Stolz zich, net als polesitter van zaterdag Jack Aitken, titelverdediger Thomas Preining en ook Arjun Maini.

De race kwam pas echt tot leven toen het pit window opende, met nog 20 minuten te gaan van de race die een uur duurde. Aangezien de regen van zaterdag ver weg bleef, reed een groot gedeelte van het veld vroeg naar binnen. Engel en Kelvin van der Linde behoorden tot de eersten die stopten. De eerstgenoemde behield zijn positie.

Door de vrije lucht waar Engel zich in bevond, kon hij de undercut op Bortolotti laten werken. De Italiaan reed maar een ronde later naar binnen, maar op de beter opgewarmde bandjes passeerde Engel de Lamborghini in het tweede gedeelte van de Esses. Het gevecht leverde Bortolotti ook tijdverlies op ten opzichte van de leider Thiim, die nog een ronde langer buiten bleef. De keuze van SSR Lamborghini om die tactiek uit te voeren betaalde uit, want hij kwam met zes seconden voor de baan weer op.

Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3 Foto door: Alexander Trienitz

Andere winnaars tijdens de stops waren Maini en de winnaar van zaterdag, René Rast. Zij gingen naar P4 en P5. Kelvin van der Linde had minder geluk. De Zuid-Afrikaan klaagde over een unsafe release van Engel, wat ook wel dubieus was, maar de wedstrijdleiding greep niet in. Een touché met Aitken in de Esses bracht nog meer problemen voor de titelkandidaat mee. Het leverde erg veel tijdverlies op.

Een late safety car, die binnenkwam met nog minder dan vijf minuten op de klok, had geen invloed op de top van het veld. Preining zette nog wel het circuit in vuur en vlam door Sheldon van der Linde en Stolz op een prachtige manier te passeren. De Porsche-coureur legde zo beslag op P6. Thierry Vermeulen kwam in het spel niet voor en viste met een zestiende plek net naast de punten.

Het SSR-team had nog meer reden voor een feestje, want Bortolotti gaat aan de leiding in het rijderskampioenschap met zes punten voorsprong op Kelvin van der Linde, die niet verder kwam dan de tiende plaats.

Uitslag race 2 DTM Norisring