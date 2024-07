DTM Norisring: Thiim pakt pole voor tweede race, Vermeulen P11

Het regende zondagochtend licht tijdens de kwalificatie voor de tweede race van het DTM-weekend op de Norisring. Niettemin hield Nicki Thiim het hoofd koel op het krappe stratencircuit. De Deense coureur van Lamborghini-Team SSR was ingedeeld in de tweede kwalificatiegroep en klokte daarin een tijd van 48.758. Dat leverde hem de pole-position op.

Mirko Bortolotti, teamgenoot van Thiim bij Lamborghini-SSR, was eerder op de ochtend de snelste in de eerste groep. De Italiaan ging rond in 48.892, wat hem de tweede startpositie opleverde. In de groep van Thiim waren Maro Engel en Maximilian Paul met respectievelijk 48.813 en 48.873 weliswaar sneller dan Bortolotti, maar dat was slechts voor de statistieken.

De pole-position is namelijk voor de snelste coureur algemeen en P2 belandt vervolgens bij de winnaar van de andere groep, ongeacht de verdere tijden om het nadeel qua grip van groep 1 ten opzichte van groep 2 zo klein mogelijk te houden. De rest van de startopstelling wordt daarna als volgt ingedeeld: de coureurs uit de snelste groep - die van Thiim in dit geval - bezetten de oneven posities, terwijl de even posities voor de rijders uit de andere groep - die van Bortolotti in dit geval - zijn.

Daardoor is de derde plek voor Engel, die zich opmaakt voor zijn honderdste race in de DTM, Kelvin van der Linde sluit aan op P4. Thierry Vermeulen klokte in de groep van Thiim de zesde tijd, waardoor de Nederlander zich als elfde mag oplijnen voor de race. René Rast, zaterdag nog winnaar van de eerste wedstrijd op de Norisring, bleef in de groep van Bortolotti steken op P9. Daardoor is de drievoudig DTM-kampioen veroordeeld tot de voorlaatste startrij: P18.

De tweede DTM-race op de Norisring begint later op zondag om 13.30 uur.