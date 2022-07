Omdat de Norisring nogal krap is, met rondetijden van onder de vijftig seconden, werd het 28 auto’s tellende DTM-veld voor de kwalificatie in twee groepen gedeeld. De verdeling was gebaseerd op de stand in het kampioenschap: de rijders op een oneven positie zaten in groep A, de ‘even’ coureurs waren ingedeeld in groep B.

Van der Linde noteerde de snelste tijd van de dag met een 49.236 in groep B, waarmee hij de pole-position voor zich opeiste. Thomas Preining, de snelste rijder in groep A met een 49.252, houdt de Zuid-Afrikaan gezelschap op de eerste startrij. DTM-debutant Ayhancan Güven, die de Ferrari heeft overgenomen van Nick Cassidy omdat laatstgenoemde vanwege Formule E-verplichtingen in Marokko zit, kwalificeerde zich knap als derde. Franck Perera, eveneens een nieuwkomer in de DTM als vervanger van de zieke Rolf Iniechen, start als vierde. Lucas Auer en René Rast delen de derde startrij, terwijl leider in het kampioenschap Sheldon van der Linde slechts vanaf P22 vertrekt.

De eerste race van het DTM-weekend op de Norisring begint zaterdag om 13.30 uur.

DTM Norisring, de startopstelling voor de eerste race: