Dankzij zijn derde plaats in de zaterdagse wedstrijd op de Norisring blijft Liam Lawson het DTM-klassement met een comfortabele marge aanvoeren. De Nieuw-Zeelander verdedigt zondag in de slotrace een voorsprong van achttien punten op nummer twee Kelvin van der Linde: 224 om 206 punten. Met 205 punten doet ook Götz nog mee in de strijd om de titel.

Lawson en Van der Linde deelden de eerste startrij op het stratencircuit in de Eifel. Na het doven van de rode lichten probeerde Van der Linde polesitter Lawson uit te remmen voor de eerste remzone (bocht 2), maar hij ging wijd en moest zijn actie bekopen met meerdere plekken verlies: hij zakte van P2 naar P7.

Götz vertrok vanaf de vijfde positie en reed een ijzersterke openingsfase, wat hem in de tiende van in totaal 67 ronden de leiding opleverde. Hij domineerde daarna de race en stelde uiteindelijk met meer dan 7,5 seconde voorsprong op nummer twee Arjun Maini de winst veilig. De als vierde gestarte Maini, die bij de start nog enkele plaatsen was verloren en zich daarna mede dankzij een uitstekende pitstop sterk terug knokte, hield in een spannend duel om de tweede plek Lawson nipt achter zich en pakte zodoende zijn eerste podium in de DTM.

Lawson zal desondanks tevreden zijn met zijn derde plaats, aangezien hij zijn voornaamste titelconcurrent Van der Linde voor bleef. De Zuid-Afrikaan wist zich weliswaar te herstellen van zijn foutje bij de start, maar meer dan een vierde plaats op 3,5 seconde van Lawson zat er voor hem niet in.

DTM 2021 - Norisring, uitslag race 1: