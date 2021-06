De lange winter (en lente) is voor de DTM-coureurs bijna ten einde. Aankomend weekend gaat op het Autodromo Nazionale Monza het seizoen eindelijk van start. En wat voor een seizoen! Na jarenlang aanmodderen met slechts enkele merken, veel strategische schaakspelletjes en gedoe om de reglementen is een nieuw tijdperk aangebroken. De DTM is overgestapt op de GT3-regels en heeft daarmee liefst zes merken aangetrokken: BMW, Mercedes, Audi, Ferrari, Lamborghini en McLaren. Bovendien zijn het stuk voor stuk klantenteams, dus zal er voor elke meter gestreden worden in plaats van de vermoeiende teamorders.

Ook het rijdersveld is zeer zeker de moeite waard. Wat te denken van Alexander Albon? Vorig jaar reed hij nog naast Max Verstappen in de Red Bull F1-bolide, dit jaar staat hij met een Ferrari in Red Bull-kleuren aan de start in de DTM. Hij zal proberen om naast Liam Lawson, de nieuwe protegé van Helmut Marko, zijn carrière te redden. Ervaren krachten als Timo Glock, Gary Paffett (die de eerste twee races mist), Christian Klien en Mike Rockenfeller kruisen de degens met veelbelovende nieuwkomers als de gebroeders Van der Linde, Esteban Meuth, Vincent Abril en Sophia Floersch.

Tijdschema DTM-seizoensopener Monza

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 18 juni 13.00u-13.45u Tweede vrije training Vrijdag 18 juni 16.10u-16.55u Kwalificatie race 1 Zaterdag 19 juni 10.30u-10.50u Race 1 Zaterdag 19 juni 13.30u-15.00u Kwalificatie race 2 Zondag 20 juni 10.10u-10.30u Race 2 Zondag 20 juni 13.30u-15.00u

DTM op televisie kijken

De DTM-races zijn ook dit jaar weer te volgen via Ziggo, de trainingen en kwalificatie van het raceweekend op Monza worden door de aanbieder niet uitgezonden. De DTM-actie tijdens de seizoensopener is alleen te zien via het speciale Racing-kanaal. Dit zit in het Ziggo Sport Totaal-pakket, dat voor 14,95 euro per maand verkrijgbaar is bij alle aanbieders. De DTM-uitzending op Ziggo begint op zowel zaterdag als zondag om 13.15 uur.

Na de DTM-race wordt ook live de DTM Trophy door Ziggo uitgezonden. Dit is het racekampioenschap onder de topklasse, waar jonge talenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen met als doel zich in de kijker te rijden bij de grote merken. Deze uitzendingen beginnen op beide weekenddagen om 15.05 uur.

Het Duitse Sat.1 zendt eveneens live de races uit. Deze zender zit enkel bij Ziggo-klanten in het basispakket. Bij veel andere aanbieders zit de zender in een aanvullende betaalmodule.

Gratis livestream van DTM

Het alternatief is het gebruik van een livestream. Alle DTM-sessies worden op het YouTube-kanaal van de DTM en via DTM Grid uitgezonden. Hier kijk je gratis live met Engels commentaar naar de actie op Monza.

DTM line-up voor het seizoen 2021:

Coureur Team Merk Kelvin van der Linde Abt Sportsline Audi Mike Rockenfeller Abt Sportsline Audi Sophia Floersch Abt Sportsline Audi Nico Muller Team Rosberg Audi Dev Gore Team Rosberg Audi Timo Glock Rowe Racing BMW Sheldon van der Linde Rowe Racing BMW Marco Wittmann Walkenhorst Motorsport BMW Alex Albon / Nick Cassidy AlphaTauri / AF Corse Ferrari Liam Lawson Red Bull / AF Corse Ferrari Esteban Muth T3 Motorsport Lamborghini Esmee Hawkey T3 Motorsport Lamborghini Christian Klien* JP Motorsport McLaren Maximilian Gotz Haupt Racing Team (HRT) Mercedes Vincent Abril Haupt Racing Team (HRT) Mercedes Daniel Juncadella GruppeM Racing Mercedes Gary Paffett** Mucke Motorsport Mercedes Lucas Auer Winward Racing Mercedes Philip Ellis Winward Racing Mercedes Arjun Maini GetSpeed Mercedes * Rijdt drie evenementen ** Wordt in de eerste twee evenementen vervangen door Maxi Buhk

DTM-kalender 2021:

Ronde Datum Circuit 1 18-20 juni Monza 2 23-25 juli Lausitzring (GP lay-out) 3 6-8 augustus Zolder 4 20-22 augustus Nürburgring 5 3-5 september Red Bull Ring 6 17-19 september Assen 7 1-3 oktober Hockenheim TBA TBA Norisring